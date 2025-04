Desde que la administración Trump centró sus ojos en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los cambios no han parado en dicha oficina. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas que sin duda cambiarán la forma en que los usuarios reciben sus beneficios.

Mediante una orden ejecutiva firmada el 25 de marzo, Trump anunció que la Administración del Seguro Social suspenderá los pagos a través de cheques en papel. Para finales de este año, la SSA trasladará todo al formato digital. Actualmente, 448,912 personas reciben beneficios del Seguro Social en físico.

¿CUÁNDO DEJARÁ DE EMITIR CHEQUES DE PAPEL EL SEGURO SOCIAL?

Se espera que la Administración del Seguro Social retire todos los cheques de papel para el 30 de septiembre de este año. En ese sentido, la SSA ya está pidiendo a los beneficiarios que actualicen sus cuentas con la información de depósito directo y esto es lo que tienen que hacer:

Cambia la cuenta en línea

Pónganse en contacto con su banco, cooperativa de crédito o asociación de ahorro y préstamos

Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213

Visite su oficina local del Seguro Social

En caso no tengas una cuenta bancaria donde la SSA pueda depositar el dinero directamente, la agencia exhorta a los beneficiarios a abrir una para recibir sus pagos, pues no emitirán cheques a quienes no tengan una cuenta.

¿POR QUÉ EL SEGURO SOCIAL ESTÁ CAMBIADO SU MÉTODO DE PAGO?

Según la orden ejecutiva de Trump, la transición a depósitos digitales evitaría un mayor desperdicio de fondos en la Administración del Seguro Social. La orden establece que el sistema en papel genera costos innecesarios, retrasos, riesgos de fraude, pagos perdidos, robos e ineficiencias.

“Esta orden promueve la eficiencia operativa al exigir la transición a pagos electrónicos para todos los desembolsos y recibos federales mediante la digitalización de los pagos en la medida en que lo permita la ley aplicable”, afirma la orden ejecutiva de Trump.

