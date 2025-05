El último día de clases ya no importa... ¿o sí? Ahora este es el dilema que ha dividido a los padres de familia, profesores e incluso al alumnado en general en Florida, después de que una madre subiera un clip a su cuenta de TikTok para asegurar que no es necesario, pues los escolares no se pierden de nada; es más, dijo que cuando sus dos hijos menores le piden no ir, ella decide no enviarlos. ¿Estás de acuerdo? A continuación, todo lo que señaló y la controversia que se generó en dicho estado.

Según el argumento de la madre, no deben ir porque todas las actividades concluyeron antes (Foto referencial: Freepik)

¿ASISTIR SOLO PARA VER PELÍCULAS?

Patricia Horton, madre de dos niños de 12 y 7 años, recurrió a su red social para lanzar una interrogante que se convirtió en todo un debate: “¿Haces que tus hijos vayan al colegio los últimos días?”. Si bien, ella argumentó por qué no ve la necesidad de enviar a sus pequeños a la escuela a fin de año, haciendo que falten el último día o parte de la última semana, las opiniones se dividieron de inmediato.

Según ella, las clases de fin de año solamente son para ver películas o limpiar sus escritorios, algo que asegura hacía cuando era estudiante. “No obligo a mis hijos a ir a la escuela los últimos días de clases. No le veo sentido. Las calificaciones ya están hechas. La mayoría de los maestros preferirían que los dejaran en casa, al menos por aquí. Qué vivan”, señaló en su video.

Debido al revuelo que ha causado, ella fue invitada para dar una entrevista en TODAY, donde aclaró que no obliga a sus hijos ir a la escuela cuando ellos no quieren; por lo tanto, luego que sus menores concluyeran sus clases el 28 de mayo, faltaron la última media semana.

“Tuvieron sus exámenes finales durante las dos primeras semanas de mayo y sus calificaciones se ingresaron la semana pasada. Los días de premios, los días de diversión y la semana de agradecimiento a los maestros ya concluyeron”, dijo en el programa “Jenna & Friends”.

Asimismo, dio a conocer que cuando sus hijos faltarán les avisa a sus maestros, quienes – asegura – no cuestionan su decisión. “Siempre dicen: ‘Ha sido genial enseñarle a tu hijo y espero que tengas un verano genial’. Nunca dicen: ‘¿No vas a venir?’. Lo entienden perfectamente”, precisó.

Durante el programa de TODAY se realizó una encuesta en vivo sobre este tema, acumulando 500 votos hasta el 30 de mayo. Los resultados: más de dos tercios consideraba una falta de respeto a los maestros que los hijos falten el último día de clases.

Para ella, las clases antes de las vacaciones ya no tienen sentido (Foto referencial: Freepik)

LAS OPINIONES SE DIVIERON

Tras lo señalado por Horton, padres de familia dieron a conocer su posición y fueron muy variadas: “Tienes toda la razón”, “No los obligo. Ruegan por ir. Siempre es divertido”, “Mis hijos se decepcionarían muchísimo si se perdieran los últimos días. Parque acuático, películas, Día de Campo, subastas. Todo en los últimos días. Esa es la diversión que han esperado todo el año”, “¿Por qué tu hijo no debería ayudar a limpiar el desastre que ayudó a crear?”, escribieron.

En tanto, los docentes también comentaron: “Soy profesor y detesto que los niños pierdan los últimos días de clase. Como clase, llevamos varios meses siendo una familia”, “De profesora, tienes razón”.

Tanto padres y docentes tiene posiciones a favor y en contra (Foto referencial: Freepik)

