Son muchas las personas que están buscando el regalo perfecto a menos de dos semanas del Día de San Valentín. Si estás cansado de comprar opciones comunes como flores y chocolates, ¿por qué no sorprendes a esa persona especial con un accesorio de lujo a un precio increíble? Aunque no lo creas, Walmart está ofreciendo un descuento imperdible en el bolso bandolera Jet Set Some de Michael Kors.

Este elegante bolso es el equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad. Fabricado en cuero, cuenta con dos bolsillos interiores para guardar objetos de valor y un bolsillo exterior ideal para tener a la mano el bálsamo labial, pañuelos o las llaves. Además, su correa de cadena ajustable permite llevarlo cómodamente al hombro o cruzado, dejando las manos libres para cualquier ocasión.

Normalmente cuesta US$289, pero ahora puedes conseguirlo por solo US$65, un precio bastante bajo para este producto. Muchos clientes ya empezaron a comprar este bolso que tiene unas dimensiones de 23 x 18 cm, el tamaño ideal para llevar lo esencial sin ser voluminoso. Sin duda, es un accesorio imprescindible para cualquier ocasión.

Está disponible en 11 colores diferentes, incluyendo opciones de cuero sólido sin logotipos llamativos y herrajes en distintos tonos (Foto: Walmart)

PUEDES ELEGIR TU COLOR FAVORITO

Si el diseño es un factor clave para ti, este bolso no decepciona. Está disponible en 11 colores diferentes, incluyendo opciones de cuero sólido sin logotipos llamativos y herrajes en distintos tonos. Sin importar el estilo de tu ser querido, seguro encontrarás el color perfecto para combinar con su personalidad y guardarropa.

ES BASTANTE PRÁCTICO Y MUY ÚTIL

Una clienta lo describió como “elegante y práctico”, destacando que es lo suficientemente amplio como para no tener que luchar para sacar los objetos, algo especialmente importante para quienes tienen problemas en las manos. Otro comprador mencionó que “parece un bolso de diseñador mucho más caro”, pero a una fracción del precio.

Con unas dimensiones de 23 x 18 cm, este bolso tiene el tamaño ideal para llevar lo esencial sin ser voluminoso (Foto: Walmart)

ES EL MOMENTO PERFECTO PARA COMPRARLO

Si deseas regalar un bolso de diseñador sin gastar una fortuna, esta es tu oportunidad. Con un descuento del 78%, podrías comprar cuatro bolsos por el precio original de uno. Un verdadero lujo asequible que no querrás dejar pasar. Sin duda, esa persona te lo agradecerá como nunca. Y si es para ti, también es una buena compra.

Este San Valentín, regala algo que combine estilo, funcionalidad y calidad sin romper el banco. Corre a Walmart y hazte con el bolso bandolera Jet Set Some de Michael Kors por solo US$65 antes de que se agoten. Después de todo, un accesorio de lujo nunca está de más en el armario de alguien especial.