Tim Cook promete un evento espectacular este martes 9 de septiembre, donde todos los mexicanos esperan ver el iPhone Air, los nuevos Apple Watches y quizás un adelanto del plegable. Si estás en México y eres aante de la tecnología, este “Evento especial de Apple” este martes 9 de septiembre que comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET y 11:00 a.m. (CDMX) en Apple Park, California . Si no estarás presente en Cupertino, Mag te brindará todos los detalles que necesitas saber.

Se espera que el iPhone 17, el 17 Pro y el 17 Pro Max se unan al iPhone Air. Como es habitual, los Pro contarán con mejores sistemas de cámara que sus homólogos más económicos, pero, según se informa, Apple añadirá una opción de color naranja para los Pro, algo que Apple podría haber confirmado a través del contorno naranja de su logotipo en la invitación de hoy.

También podemos esperar actualizaciones en la línea Apple Watch; busque un Apple Watch Series 11 y un Apple Watch Ultra 3.

El "Awe Dropping" será este martes 9 de septiembre en el Steve Jobs Theater, ubicado en Apple Park en Cupertino, California. (Foto: Apple)

A qué hora ver el “Awe Dropping” de Apple 2025 desde México

El evento “Awe Dropping” de Apple está programado para el martes 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST . La hora del evento varía según la región. La conferencia magistral se transmitirá en vivo y probablemente se centrará en la nueva línea de iPhone 17, junto con otras actualizaciones de productos y software. Desde México, estos son los horarios por ciudad para ver el lanzamiento del iPhone 17 en vivo y en directo.

HORARIO CIUDADES DE MÉXICO Horario de México (UTC -7) - 10:00 a.m. Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Municipios de Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis y Guadalupe. Horario de México (UTC -6) - 11:00 a.m. Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo, León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Horario de México (UTC -6) 12:00 p.m Quintana Roo, Municipios de Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza; Municipios de Nuevo León: Anáhuac; Municipios de Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Los colores posibles para los iPhone 17: atendiendo a una filtración de Majin Bu, estos son los posibles colores de los iPhone 17 y 17 Air y de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. (Foto: Majin Bu)

Dónde ver el Awe Dropping de Apple EN VIVO ONLINE desde México

El evento del martes 9 de septiembre de Apple comenzará a las 10:00 a. m., hora del Pacífico, a las 11:00 a.m. hora de Ciudad de México, o a la 1:00 p. m., hora del Este, y podrás disfrutar de todo el evento a través de todos los canales habituales.

Ver el “Awe Dropping” EN VIVO por la app de Apple TV

Para quienes usan un iPhone, iPad o Apple TV, la mejor manera de ver el evento es a través de la app de TV integrada. Apple ha simplificado el proceso integrando las transmisiones en vivo de sus eventos directamente en la app de TV, reemplazando la antigua app independiente “Apple Events”.

Como la app de TV está preinstalada en todos los dispositivos Apple, incluyendo Macs, no necesitas descargar nada. Abre la app y busca la sección “Evento de Apple” en la pantalla “Ver ahora”. Este mismo método funciona en televisores inteligentes, consolas de videojuegos y otros dispositivos de streaming que tengan instalada la app de Apple TV.

Ver la “Awe Dropping” EN VIVO ONLINE vía YouTube

Como alternativa, Apple transmite en vivo sus eventos en su canal oficial de YouTube. Esta es una opción ideal para quienes no tienen un dispositivo con la app TV o prefieren YouTube. Al ser la plataforma más accesible, YouTube permite visitar la página del evento con antelación y configurar un recordatorio haciendo clic en el botón “Notificarme”.

Ver el “Awe Dropping” EN VIVO ONLINE desde la página web de Apple

Para quienes prefieran no usar YouTube, Apple también ofrece una transmisión en vivo en su sitio web oficial de Apple Events. La transmisión se puede ver en un iPhone o iPad a través de Safari, o en una Mac o PC con cualquier navegador moderno como Chrome, Firefox, Edge o Safari.

Para verlo, visita el sitio web de Apple Events a la hora programada. También puedes visitar el sitio con antelación y hacer clic en el enlace “Añadir a tu calendario” para crear un recordatorio automático.

Casi todo lo mencionado en la lista anterior tiene un alto grado de certeza. Sin excepción, Apple siempre ha presentado nuevos modelos de Apple Watch durante sus eventos de septiembre, y la única vez que realizó un evento en septiembre sin una nueva línea de iPhone fue en 2020, cuando la pandemia mundial obligó a retrasar el lanzamiento del iPhone 12 hasta octubre. Apple celebró un evento en septiembre ese año para el nuevo Apple Watch Series 6, el Apple Watch SE y el rediseñado iPad Air, pero programó un evento para los iPhone a principios de octubre.