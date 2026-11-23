El próximo martes 24 de noviembre, el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, abrirá sus puertas para celebrar la gran gala final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026. Más allá de conocer quién sucederá a la mexicana Fátima Bosch, gran parte de la expectativa del público gira en torno a la nueva corona que lucirá la ganadora, despertando una de las mayores inquietudes entre los fanáticos del certamen: ¿cuánto cuesta realmente esta exclusiva joya?

Bautizada como El Resplandor del Legado Eterno (The Radiance of an Eternal Legacy), la pieza fue diseñada por George Wittels junto a la casa parisina Maison d’OR para conmemorar el aniversario del prestigioso detalle. La corona está confeccionada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con un total de 3.150 diamantes de talla brillante. Entre sus elementos distintivos destacan una estrella que hace referencia a Miss Universo y el número 75, representado mediante un diseño en forma de corazón.

¿Cuánto cuesta la corona de Miss Universo 2026?

La corona de Miss Universo 2026 todavía no tiene un precio oficial revelado por la organización del certamen. Sin embargo, su elaboración y los materiales utilizados la convierten en una de las piezas más llamativas de esta edición especial, que conmemora los 75 años del certamen.

Extraoficialmente, diversos portales internacionales calculan que el valor de la corona es de 5 millones de dólares (aproximadamente).

¿Cómo es la nueva corona de Miss Universo 2026?

La nueva corona de Miss Universo 2026, denominada El Resplandor de un Legado Eterno (The Radiance of an Eternal Legacy), fue creada para conmemorar los 75 años del Miss Universo. Su diseño estuvo a cargo del reconocido joyero George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una casa de alta joyería con sede en París.

Te contamos todos los detalles sobre la corona del Miss Universo 2026, conocida como El Resplandor de un Legado Eterno. FOTO: Imagen Miss Universo.

La pieza está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes de talla brillante. Uno de sus principales atractivos son tres piedras centrales que representan el pasado, presente y futuro de Miss Universo. Además, incorpora la emblemática estrella de la organización y el número 75 en la parte posterior.

¿Cuándo entregará la corona de Miss Universo 2026?

La corona de Miss Universo 2026 se entregará el martes 24 de noviembre de 2026, durante la ceremonia de elección y coronación que se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Fátima Bosch, actual Miss Universo, entregará la corona a su sucesora, quien será elegida entre las representantes de los diferentes países participantes. La nueva reina asumirá oficialmente el título y comenzará su reinado como Miss Universo 2026.

¿Quiénes serán los anfitriones del Miss Universo 2026?

La Organización Miss Universo anunció que Mario Lopez, reconocido presentador de televisión, y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, serán los anfitriones de la gala del martes 24 de noviembre.

Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y Zuri Hall, reconocida figura televisiva, serán comentaristas para la transmisión final.