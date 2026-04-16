Fuertes tormentas seguían el jueves amenazando con lluvias e inundaciones en el centro-occidente de Estados Unidos, después de causar al menos una muerte cuando al parecer un hombre fue alcanzado por un rayo en Wisconsin.

La policía de Waukesha, al oeste de Milwaukee, indicó que el “área estaba experimentando fuertes lluvias acompañadas de truenos y relámpagos significativos” cuando alguien reportó haber visto al hombre en el suelo la noche del miércoles.

Un árbol arrancado de raíz se apoya en una vivienda tras una fuerte tormenta, el miércoles 15 de abril de 2026, en Ann Arbor, Michigan. (AP Foto/Mike Householder) / Mike Householder

“La información preliminar indica que la persona fue alcanzada por un rayo mientras caminaba por el estacionamiento durante la tormenta”, señaló la policía.

Un patrón meteorológico que combina aire húmedo con una fuerte corriente se ha extendido desde tan al sur como el centro de Texas hasta el Medio Oeste y hacia el este a través de la región de los Grandes Lagos. Del lunes al miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional recibió más de 1.100 reportes de granizo grande, vientos por encima de 96 km/h (60 mph) y tornados como parte del sistema de tormentas, explicó Bill Bunting, meteorólogo del Centro de Predicción de Tormentas del servicio meteorológico.

Agregó que el jueves había equipos recorriendo zonas para evaluar daños y determinar el número exacto de tornados.

Las tormentas han retumbado en varios estados durante la mayor parte de esta semana y podrían continuar hasta el inicio del fin de semana.

“Ha habido una cantidad tremenda de rayos con estas tormentas en los últimos días”, declaró Mark Gehring, meteorólogo del servicio meteorológico en Milwaukee.

“Hemos tenido la temperatura y la humedad del verano y esto está durando toda una semana — a mediados de abril”, añadió. “Además de un patrón muy tormentoso, casi todos los días estamos teniendo lluvias intensas. Hemos tenido tornados casi todos los días, granizo muy grande”.

Según Gehring, se han confirmado cinco tornados en el sur y en partes del centro de Wisconsin.

Areas of standing flood water remain over parts of the area. Standing water impacts have focused mainly in urban and low-lying areas. Flood warning has been issued for parts of southeast WI until 1 PM. Heed road closures during the AM commute & never drive through flooded roads. pic.twitter.com/rpKC6MlaCP — NWS Milwaukee (@NWSMilwaukee) April 16, 2026

“Pero hay más. Vamos a salir a hacer evaluaciones de tormentas”, dijo el jueves, y añadió que las tormentas previstas para la noche del viernes podrían ser severas.

Además de rayos, granizo y tornados, las tormentas han traído lluvia con decenas de advertencias y vigilancias de inundación emitidas por el servicio meteorológico en varios estados.

Esta semana, cuadrillas se apresuraban a bombear agua de una presa en Cheboygan, Michigan, e incluso retiraron compuertas para aliviar la presión. El lunes se indicó a residentes y negocios de la ciudad que prepararan una “bolsa de emergencia” con medicamentos, documentos y otros artículos importantes y que “estuvieran listos para actuar” debido a la amenaza de inundaciones.

En el norte de Michigan, Bellaire, con una población de 1.000 habitantes, informó el jueves que su sistema de tratamiento de aguas residuales estaba siendo sobrepasado, lo que obligó a liberar desechos parcialmente tratados en pantanos de la zona. La localidad instó a los residentes a reducir el uso de agua en casa.

Carl Johnson, de 59 años, tiene una vivienda junto al río Muskegon, que está subiendo rápidamente en el oeste de Michigan. Publicó en Facebook para decirle a la gente que sus botes están listos si alguien necesita ayuda.

“Se salió de su cauce por todas partes. Está realmente mal”, le dijo a The Associated Press. “No se supone que alcance su punto máximo hasta el sábado”.

Losa habitantes de al lado del río cerca de Croton Dam en el condado Newaygo recibieron órdenes de evacuar. No se sabe cuántas personas están afectadas.

Gehring indicó que el río Wisconsin está en etapa de inundación mayor en Portage, Wisconsin, y se pronostica que alcanzará o superará el récord de 6,3 metros (20,7 pies) en algún momento de la mañana del viernes.

“Ahora mismo está en 19,9 pies (6 metros)”, explicó. “En Portage, hay una gran zona de inundación en terrenos bajos. Muchas carreteras están inundadas. Hay un dique allí. Es importante que el dique aguante”.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró el estado de emergencia a principios de esta semana.

Autos quedaron varados la noche del miércoles en aguas de inundación profundas en una autopista de Milwaukee, y la policía del condado Milwaukee publicó en internet un llamado a la gente para que no condujera en el sureste de Wisconsin.

Pero, al menos en Wisconsin, un respiro podría estar cerca.

“Nos queda un evento más de lluvia intensa y severa que viene hacia aquí antes de que tengamos una buena pausa”, manifestó Gehring. “Eso será la noche del viernes. Ese será el último coletazo de lluvia severa”.

Bunting dijo que el sistema de tormentas seguirá desplazándose hacia el norte y el este y probablemente tardará de tres a cuatro días en finalmente salir de la costa este.

“Probablemente, el día más preocupante en términos de potencial de tormentas eléctricas intensas y tornados es el viernes, extendiéndose desde el norte de Oklahoma hasta el centro de Wisconsin y el extremo oriental de Illinois”, afirmó.