Viajar en avión dentro de Estados Unidos exige conocer bien las normas de seguridad para evitar problemas en el aeropuerto. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) actualizó recientemente su lista de artículos prohibidos en el equipaje facturado y muchas personas podrían sorprenderse al descubrir que algunos objetos de uso cotidiano ahora están en ella.

La TSA explicó que ciertos artículos, aunque parezcan inofensivos, pueden representar un riesgo importante durante el vuelo si van en la bodega del avión. Por eso, se han añadido tres nuevos objetos a la lista de prohibiciones que todos los pasajeros deben tener en cuenta antes de preparar sus maletas.

Entre ellos se encuentran rizadores y planchas de pelo inalámbricos que funcionan con gas butano. También se prohíben los rizadores y planchas de pelo inalámbricos que contengan baterías de litio o de iones de litio, así como las recargas de gas en cartuchos de repuesto para estos aparatos.

Estos artículos solo pueden llevarse en el equipaje de mano si cuentan con una funda de seguridad, mientras que las recargas de gas están vetadas por completo. (Foto: AFP)

La medida no significa que debas dejar tus herramientas de peinado en casa. La TSA aclara que estos rizadores y planchas sí pueden ir en el equipaje de mano, siempre que cuenten con una funda de seguridad que evite encendidos accidentales. Eso sí, las recargas de gas butano no se permiten ni siquiera en la cabina.

Otros objetos, como los hornillos de camping, pueden llevarse solo si no tienen restos de combustible ni vapores en su interior. En cambio, los rizadores y planchas de pelo con cable no tienen restricciones, por lo que se pueden colocar tanto en la maleta de mano como en la facturada.

La agencia advierte que intentar viajar con artículos no permitidos puede “causar retrasos, además de multas e incluso arrestos”.

Los hornillos de camping están permitidos únicamente si no tienen restos de combustible, y las planchas con cable pueden viajar sin restricción. (Foto: AFP)

Las sanciones pueden llegar hasta 17.062 dólares por infracción y por persona, dependiendo del tipo de objeto transportado.

Por último, la TSA recuerda que combustibles líquidos o en gel, como gasolina, líquidos para encendedores, trementina o disolventes de pintura, también conllevan fuertes sanciones que van de 450 a 2.570 dólares.

En caso de reincidencia, las multas serán más elevadas, y los artículos prohibidos que se dejen en el punto de control no se devuelven por ley.

Las autoridades advierten que transportar objetos prohibidos puede causar retrasos, confiscaciones y multas que llegan hasta los 17.000 dólares. (Foto: Freepik)

Artículos que no están permitidos en el equipaje de mano

En tu maleta de mano, está estrictamente prohibido llevar cualquier tipo de objeto afilado que pueda ser usado como arma. Esto incluye navajas, cuchillas, tijeras con hojas de más de 10 cm y herramientas de trabajo como taladros y sierras.

Aunque algunos objetos como cortaúñas y tijeras de menos de 10 cm sí están permitidos, lo mejor es ser precavido y, si tienes dudas, meter estos artículos en la maleta facturada para evitar problemas en el control de seguridad.

Tampoco puedes llevar armas de fuego o cualquier tipo de réplica, ni explosivos o sustancias inflamables. Esto abarca desde pistolas y municiones hasta fuegos artificiales, dinamita, gas pimienta, y líquidos inflamables como gasolina. Además, los líquidos, geles y aerosoles están limitados a envases de 100 ml o menos y todos deben caber en una bolsa de plástico transparente con cierre de un litro.

Finalmente, hay restricciones para sustancias químicas y tóxicas como lejía, cloro o venenos. La TSA busca prevenir cualquier riesgo para la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Para evitar retrasos o la confiscación de tus pertenencias, te recomiendo que, antes de empacar, revises la lista completa de artículos prohibidos en el sitio web oficial de la TSA.

