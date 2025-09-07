Empacar para un vuelo no siempre es tan simple como parece. Además de pensar en la ropa y los objetos personales, los viajeros deben tener en cuenta las normas de seguridad que establece la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Estas reglas cambian con el tiempo, por lo que es fundamental mantenerse informado para evitar sorpresas en el aeropuerto.

Una de las reglas más conocidas es la de los líquidos: solo se pueden llevar envases pequeños en el equipaje de mano. Además, algunas herramientas como rizadores o planchas de pelo que funcionan con gas están totalmente prohibidas en el equipaje facturado, aunque sí se permiten en el equipaje de mano si están bien protegidas.

Ahora, la TSA dio nuevas instrucciones sobre los cepillos de dientes eléctricos. Aunque están permitidos en los vuelos, si el cepillo tiene una batería de litio incorporada, debe ir siempre en el equipaje de mano. Esto se debe a que, en caso de incendio por la batería, la tripulación puede detectarlo y actuar rápidamente.

Además, la TSA señala que se deben guardar en la maleta de mano todas las baterías de litio sueltas o no instaladas.

La TSA aclaró que los cepillos de dientes eléctricos con baterías de litio deben ir en el equipaje de mano para poder actuar rápidamente en caso de incendio. (Foto referencial: Freepik)

Si prefieres guardar tu cepillo eléctrico en la maleta que facturas (la que va en la bodega del avión), la Administración Federal de Aviación (FAA) recomienda asegurarse de que esté completamente apagado y bien protegido para que no se active ni se dañe durante el vuelo, según explicó la FAA a través de USA Today.

Cabe agregar que, desde el 7 de julio, ya no es obligatorio quitarse los zapatos en los controles de seguridad, según informó el sitio One Mile at a Time.

Hasta hace poco, solo los pasajeros con TSA PreCheck podían pasar con los zapatos puestos, pero ahora esta medida se ha extendido.

La obligación de quitarse los zapatos comenzó tras un incidente en 2001, cuando un hombre conocido como el “Shoe Bomber” intentó esconder explosivos en su calzado. Desde entonces, la medida se aplicó a todos los pasajeros que no contaban con PreCheck.

Las baterías de litio sueltas también deben ir en la maleta de mano, y los cepillos eléctricos facturados deben estar apagados y bien protegidos. (Foto referencial: Freepik)

Además, podría haber más cambios pronto. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comentó que están evaluando la posibilidad de modificar la regla sobre líquidos.

“El día que llegué, comencé a cuestionar todo lo que hace la TSA”, dijo en una entrevista con NewsNation.

“Estoy cuestionando la regla de los líquidos. Tal vez el próximo gran anuncio tenga que ver con el tamaño permitido de los líquidos. Lo estamos analizando”, agregó.

Desde julio ya no es obligatorio quitarse los zapatos en los controles de seguridad. La TSA está evaluando posibles cambios en las reglas sobre los líquidos. (Foto referencial: AFP)

Artículos que no están permitidos en el equipaje de mano

En tu maleta de mano, está estrictamente prohibido llevar cualquier tipo de objeto afilado que pueda ser usado como arma. Esto incluye navajas, cuchillas, tijeras con hojas de más de 10 cm y herramientas de trabajo como taladros y sierras. Aunque algunos objetos como cortaúñas y tijeras de menos de 10 cm sí están permitidos, lo mejor es ser precavido y, si tienes dudas, meter estos artículos en la maleta facturada para evitar problemas en el control de seguridad.

Tampoco puedes llevar armas de fuego o cualquier tipo de réplica, ni explosivos o sustancias inflamables. Esto abarca desde pistolas y municiones hasta fuegos artificiales, dinamita, gas pimienta, y líquidos inflamables como gasolina. Además, los líquidos, geles y aerosoles están limitados a envases de 100 ml o menos y todos deben caber en una bolsa de plástico transparente con cierre de un litro.

Finalmente, hay restricciones para sustancias químicas y tóxicas como lejía, cloro o venenos. La TSA busca prevenir cualquier riesgo para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Para evitar retrasos o la confiscación de tus pertenencias, te recomiendo que, antes de empacar, revises la lista completa de artículos prohibidos en el sitio web oficial de la TSA.