Hora oriental / Hora del Este La fase penumbral comienza a las 11:57 p.m. EDT del 13 de marzo, la parcial a la 1:09 a.m. EDT del 14 de marzo, la totalidad a las 2:26 a.m. EDT, la parcial a las 3:31 a.m. EDT y la penumbral a las 4:47 a.m. EDT. El eclipse termina a las 6 a.m. EDT.

Hora central / Hora del Centro La fase penumbral comienza a las 10:57 p.m. CDT del 13 de marzo, la parcial a las 12:09 a.m. CDT del 14 de marzo, la totalidad a la 1:26 a.m. CDT, la parcial a las 2:31 a.m. CDT y la penumbral a las 3:47 a.m. CDT. El eclipse termina a las 5 a.m. CDT.

Hora de la Montaña / Tiempo de la montaña La fase penumbral comienza a las 9:57 p.m. MDT del 13 de marzo, parcial a las 11:09 p.m. MDT, totalidad a las 12:26 a.m. MDT del 14 de marzo, parcial a la 1:31 a.m. MDT y penumbral a las 2:47 a.m. MDT. El eclipse termina a las 4 a.m. MDT.

Hora del Pacífico / Tiempo del Pacífico La fase penumbral comienza a las 8:57 p.m. PDT del 13 de marzo, parcial a las 10:09 p.m. PDT, totalidad a las 11:26 p.m. PDT, parcial a las 12:31 a.m. PDT del 14 de marzo y penumbral a las 1:47 a.m. PDT. El eclipse termina a las 3 a.m. PDT.

Hora de Alaska La fase penumbral comienza a las 7:57 p.m. AKDT del 13 de marzo, la parcial a las 9:09 p.m. AKDT, la totalidad a las 10:26 p.m. AKDT, la parcial a las 11:31 p.m. EDT y la penumbral a las 12:47 a.m. AKDT del 14 de marzo. El eclipse termina a las 2 a.m. AKDT.