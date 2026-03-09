Un nuevo estado de Estados Unidos se suma a la lista de lugares que buscan eliminar el cambio de hora conocido como horario de verano. La iniciativa sigue el ejemplo de Hawaii y Arizona, los únicos estados que actualmente no aplican este sistema. El proyecto de ley, aprobado recientemente, propone mantener de forma permanente el horario estándar del este, conocido como Eastern Standard Time; sin embargo, la medida no podrá aplicarse de inmediato debido a ciertas condiciones establecidas por los legisladores.

El estado que aprobó la propuesta es Virginia. Allí, los legisladores votaron a favor de eliminar el cambio de hora estacional, aunque la ley solo entrará en vigor si jurisdicciones vecinas adoptan una decisión similar.

El horario de verano consiste en adelantar los relojes una hora el segundo domingo de marzo de cada año. Luego, el primer domingo de noviembre, los relojes se atrasan nuevamente una hora para regresar al horario estándar, una práctica que se mantiene en Estados Unidos desde 1918.

El horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time, es un sistema que adelanta los relojes una hora. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

FOX 5 DC informa que, aunque varios estados han debatido la posibilidad de eliminar este sistema, por ahora solo Hawaii y Arizona no participan en estos cambios. Algunos territorios estadounidenses, como Guam, Puerto Rico y American Samoa, tampoco realizan el ajuste de horario dos veces al año.

En el caso de Virginia, la ley aprobada depende de que estados cercanos como Maryland y la capital del país, Washington, D.C., adopten medidas similares. Esto se debe a que las tres jurisdicciones funcionan como un mismo bloque económico, por lo que operar con horarios distintos podría causar confusión en el trabajo, el transporte y las actividades comerciales.

Recuerda que, independientemente de esta ley en Virginia, el resto de Estados Unidos deberá adelantar sus relojes una hora este domingo 15 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m.

Si la medida se implementa, el estado seguiría el ejemplo de Hawaii y Arizona, que no participan en los cambios de hora. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué es el horario de verano, cómo funciona y dónde se aplica

El horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time (DST), es un sistema que adelanta los relojes una hora durante parte del año para aprovechar mejor la luz natural del día. La idea es que las personas tengan más horas de luz por la tarde, lo que en teoría ayuda a ahorrar energía y fomentar actividades al aire libre.

El portal Time and Date informa que, en Estados Unidos y muchos otros países, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora. Luego, el primer domingo de noviembre, los relojes se atrasan nuevamente una hora para volver al horario estándar.

Este sistema se aplica desde hace más de un siglo y fue adoptado por varios países para aprovechar mejor la luz solar durante los meses más largos del año.

Aunque gran parte de Estados Unidos sigue este sistema, algunos lugares no participan. En los últimos años, varios estados han debatido eliminar el cambio de hora o adoptar un horario permanente durante todo el año.

