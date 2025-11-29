Aunque la temporada festiva de fin de año trae alegría y unión, también se hace presente el estrés financiero. Entre regalos, comidas y decoraciones por Navidad , los gastos pueden descontrolarse rápidamente. Sin embargo, sí es posible pasar unas buenas fechas sin sacrificar tus ahorros. Aplicando estrategias de compras inteligentes, te comparto recomendaciones para que tu bolsillo no se vea afectado.

En este último tramo del año, los gastos suelen incrementarse. Por esa razón, la mayoría de familias tratan de buscar las mejores ofertas con el propósito de complacer a los más pequeños del hogar, quienes disfrutan más la fecha navideña.

Según datos otorgados por Deloitte, las familias estadounidenses planean gastar en fiestas de fin de año un total de $1,595, una cifra que se redujo si se compara con el monto previsto del 2024 ($1,778).

Muchos padres de familia realizan gastos excesivos para disfrutar de las fiestas navideñas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo ahorrar dinero en Navidad, según expertos

Si bien es necesario aprovechar las ofertas, existen otras tácticas clave que te ayudarían a reducir significativamente tus gastos durante las fiestas de fin de año. Los especialistas en ahorro recomiendan estos cuatro puntos esenciales:

Establecer un presupuesto

Es importante que tengas una planificación preventiva; es decir, no puedes controlar lo que gastas si no tienes conocimiento de cuánto puedes gastar. Para ello, te aconsejo que crees una hoja de cálculo o usa una app para asignar un monto fijo a distintas categorías, tales como regalos, decoración, viajes, entre otras opciones.

Es importante establecer un presupuesto en Navidad; así evitarás gastos excesivos. (Crédito: Freepik)

Adoptar la regla de ‘Cuatro regalos’

El gasto en regalos es el principal factor de deudas en las familias. Para ello, los asesores financieros recomiendan reducir la cantidad o el precio de los obsequios. Un consejo que te sería útil es proponer a tu familia o grupo de amigos realizar el “amigo secreto”. De esa forma, solo comprarás un regalo y no te preocuparás por darle a cada integrante.

Cocinar en casa

Los costos de comida suelen incrementarse cuando se compra a último momento, se pretende preparar platillos muy elaborados o se decide comer en un restaurante. En ese caso, es recomendable comprar los ingredientes necesarios y cocinar en casa; así evitarás gastos fuertes.

Evitar préstamos o tarjetas de crédito con intereses alto

La peor manera de financiar alguna fiesta durante estas fechas es pidiendo préstamos que te llevarán meses o años pagar. Una buena opción es realizar una pequeña y modesta reunión para disfrutar en familia. De la misma manera con las tarjetas de crédito: ten conciencia de que sí podrás pagar las cuotas completas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!