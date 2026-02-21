Los incendios forestales mantienen en alerta a más de un millón de personas en Estados Unidos, ya que el clima crítico, la sequía y los vientos fuertes amenazan con llevar el fuego a otro nivel, incluso acercándose a una zona que va desde el centro-este de Nuevo México hasta el suroeste de Kansas. La preocupación no es para menos, pues en el Panhandle de Oklahoma las llamas han quemado unos 300,000 acres. Debido a esta situación, te contamos cuáles son las áreas más afectadas en este estado y hasta cuándo se mantendrá el riesgo.

Vale precisar que las alertas de bandera roja están vigentes para las zonas central y occidental del Panhandle de Texas y Oklahoma, así como algunas partes del noreste y centro-este de Nuevo México.

Oklahoma bajo bandera roja por incendios forestales (Foto: Oklahoma Highway Patrol / Facebook)

LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN OKLAHOMA

Los incendios más grandes, como el Ranger Road Fire y otros focos activos, han impactado principalmente los condados del Panhandle y el noroeste: Beaver, Texas, Woodward, Harper y Woods, así como zonas cercanas en Kansas.

Vale precisar que además de los más de 300,000 acres que se quemaron, entre Oklahoma y el área de Pandhale de Texas, el fuego provocó daños en cientos de viviendas y estructuras, por lo que muchos tuvieron que evacuar en partes del oeste y noroeste del estado. A raíz de esta situación, a inicios de esta semana, el gobernador Kevin Stitt declaró el estado de emergencia para los condados de Beaver, Texas y Woodward.

Se sabe que gran parte del estado (incluidos sectores alrededor de Oklahoma City y Tulsa) ha estado bajo avisos de “red flag warning” o riesgo crítico/alto de incendios por vientos fuertes, baja humedad y vegetación muy seca.

A continuación, te contamos con mayor precisión cuáles fueron las áreas afectadas por el fuego en diferentes estados, según datos de USA Today.

Incendio Stevens en el condado de Texas: 12,400 acres, 60% de contención

12,400 acres, 60% de contención Incendio en Side Road, Texas: 3,700 acres, 75% de contención

3,700 acres, 75% de contención Incendio de Ranger Road en el condado de Beaver: 283,000 acres en Oklahoma y Kansas, 20% de contención

283,000 acres en Oklahoma y Kansas, 20% de contención Incendio de la carretera 43 en el condado de Woodward: 2,160 acres, 60% de contención

2,160 acres, 60% de contención Poor Farm en el condado de Pittsburg: 5,500 acres, 25% de contención

¿HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÁ EL RIESGO?

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo señaló que este 20 de febrero debía ser el último día de condiciones climáticas críticas para incendios y supuso un descanso este fin de semana, la alerta se mantiene activa.

Tras ese breve lapso, se espera que las condiciones climáticas elevadas propicias a incendios regresen el martes 24 de febrero, publica USA Today.

“La tendencia al calentamiento regresa el martes y las temperaturas suben rápidamente por encima de los valores normales de la temporada a mediados de semana. No se pronostican probabilidades apreciables de lluvia hasta mediados de la próxima semana”, informó el Servicio Meteorológico Nacional en Tulsa.

Sigue los últimos incendios forestales y alertas revisando el Mapa de incendios forestales y humo de Oklahoma.

CONDICIONES QUE FAVORECIERON LOS INCENDIOS

Sequía prolongada y pastizales muy secos en las llanuras del sur, tras meses de lluvias por debajo de lo normal en Oklahoma y estados vecinos.

Vientos muy fuertes (rachas de hasta 70 millas por hora en el Panhandle) y baja humedad, que hicieron que los fuegos avanzaran rápido como “fast fires” en pastizales y matorrales.

Temperaturas inusualmente cálidas para finales de invierno y ausencia de “green-up” (la vegetación aún no reverdece), lo que deja mucha hierba seca disponible para arder.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!