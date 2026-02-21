Incendios fuera de control en Oklahoma y Texas, donde varias zonas fueron afectadas (Foto: Oklahoma Highway Patrol / Facebook)
Incendios fuera de control en Oklahoma y Texas, donde varias zonas fueron afectadas (Foto: Oklahoma Highway Patrol / Facebook)
Los incendios forestales mantienen en alerta a más de un millón de personas en Estados Unidos, ya que el clima crítico, la sequía y los vientos fuertes amenazan con llevar el fuego a otro nivel, incluso acercándose a una zona que va desde el centro-este de Nuevo México hasta el suroeste de Kansas. La preocupación no es para menos, pues en el Panhandle de Oklahoma las llamas han quemado unos 300,000 acres. Debido a esta situación, te contamos cuáles son las áreas más afectadas en este estado y hasta cuándo se mantendrá el riesgo.

Vale precisar que las alertas de bandera roja están vigentes para las zonas central y occidental del Panhandle de Texas y Oklahoma, así como algunas partes del noreste y centro-este de Nuevo México.

LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN OKLAHOMA

Los incendios más grandes, como el Ranger Road Fire y otros focos activos, han impactado principalmente los condados del Panhandle y el noroeste: Beaver, Texas, Woodward, Harper y Woods, así como zonas cercanas en Kansas.

Vale precisar que además de los más de 300,000 acres que se quemaron, entre Oklahoma y el área de Pandhale de Texas, el fuego provocó daños en cientos de viviendas y estructuras, por lo que muchos tuvieron que evacuar en partes del oeste y noroeste del estado. A raíz de esta situación, a inicios de esta semana, el gobernador Kevin Stitt declaró el estado de emergencia para los condados de Beaver, Texas y Woodward.

Se sabe que gran parte del estado (incluidos sectores alrededor de Oklahoma City y Tulsa) ha estado bajo avisos de “red flag warning” o riesgo crítico/alto de incendios por vientos fuertes, baja humedad y vegetación muy seca.

A continuación, te contamos con mayor precisión cuáles fueron las áreas afectadas por el fuego en diferentes estados, según datos de .

  • Incendio Stevens en el condado de Texas: 12,400 acres, 60% de contención
  • Incendio en Side Road, Texas: 3,700 acres, 75% de contención
  • Incendio de Ranger Road en el condado de Beaver: 283,000 acres en Oklahoma y Kansas, 20% de contención
  • Incendio de la carretera 43 en el condado de Woodward: 2,160 acres, 60% de contención
  • Poor Farm en el condado de Pittsburg: 5,500 acres, 25% de contención

¿HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÁ EL RIESGO?

Aunque el señaló que este 20 de febrero debía ser el último día de condiciones climáticas críticas para incendios y supuso un descanso este fin de semana, la alerta se mantiene activa.

Tras ese breve lapso, se espera que las condiciones climáticas elevadas propicias a incendios regresen el martes 24 de febrero, publica USA Today.

“La tendencia al calentamiento regresa el martes y las temperaturas suben rápidamente por encima de los valores normales de la temporada a mediados de semana. No se pronostican probabilidades apreciables de lluvia hasta mediados de la próxima semana”, informó el .

CONDICIONES QUE FAVORECIERON LOS INCENDIOS

  • Sequía prolongada y pastizales muy secos en las llanuras del sur, tras meses de lluvias por debajo de lo normal en Oklahoma y estados vecinos.
  • Vientos muy fuertes (rachas de hasta 70 millas por hora en el Panhandle) y baja humedad, que hicieron que los fuegos avanzaran rápido como “fast fires” en pastizales y matorrales.
  • Temperaturas inusualmente cálidas para finales de invierno y ausencia de “green-up” (la vegetación aún no reverdece), lo que deja mucha hierba seca disponible para arder.

