Recientemente, los servicios meteorológicos de EE.UU. alertaron sobre la posible presencia de tornados en ciertos puntos del país . Entonces, toparse con uno de estos fenómenos suele generar un profundo pánico, especialmente si se está conduciendo por la carretera. En ese hipotético caso, es necesario reaccionar con rapidez. En este artículo, te explicaré los pasos fundamentales que debes seguir si estás al mando de un volante en una carretera durante una tormenta severa. La finalidad que es actúes con determinación ante esta emergencia.

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De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), existen altas probabilidades de que un sistema de tormentas se desplace por la zona central del país durante este fin de semana. Entonces, no solo se esperan intensas lluvias; también surgió una alerta de tornados.

Lo preocupante es que la trayectoria de este fenómeno meteorológico tenga el potencial de impactar a más de 50 millones de personas que residen en el territorio estadounidense. Por esa razón, es necesario tomar precauciones ante posibles apariciones de tornados.

Los tornados son capaces de destruir cualquier estructura que esté en su trayecto. (Crédito: BILL PUGLIANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / BILL PUGLIANO

El lugar menos recomendado cuando estés conduciendo cerca a un tornado

Para Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, enfatizó que, ante la presencia de un tornado en una carretera, las personas toman la decisión de refugiarse por debajo de un puente, creyendo que la fuerza de dicho fenómeno no será capaz de destruir dicha estructura; sin embargo, se trataría de una idea errónea.

“(El puente) es el peor lugar para estar cuando estos poderosos vórtices de aire se acercan; puede usted perder la vida o resultar gravemente herido por escombros”, declaró el especialista citado.

El climatólogo explicó que la alta velocidad de un tornado se canaliza entre la base del puente y la superficie de la carretera, creando una corriente de aire arrase con la fuerza suficiente para arrasar con cualquier objeto o cuerpo a su paso.

Los tornados presentan velocidades capaces de dañar severamente cualquier estructura a su paso. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo protegerme de un tornado si estoy conduciendo

En caso estés conduciendo y no encuentras algún refugio seguro para protegerte del tornado que está cerca de tu ubicación, el experto recomienda que detengas tu coche al lado de la carretera y mantén en todo momento el cinturón de seguridad puesto.

Acto seguido, tendrás que agacharte hacia el asiento del copiloto y protege tu cabeza con la ayuda de tus manos.

Otra buena opción es que te resguardes en una cuneta que esté por debajo de la carretera. En ese punto, tendrás que adoptar una posición boca bajo sobre el pavimento y cubriéndote con ambas manos para una mayor protección.

Finalmente, el meteorólogo Robles aconseja que estés atento a las alertas emitidas por las autoridades de la ciudad donde resides y contar con un plan en caso ocurra este evento meteorológico. Recuerda; en estos casos, la clave está en la prevención.

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