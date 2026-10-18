Un padre de familia junto a su hija se retiran de un centro de reparto de alimentos de Texas. Varias personas también llegan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un padre de familia junto a su hija se retiran de un centro de reparto de alimentos de Texas. Varias personas también llegan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Si la inflación ha afectado tu economía y el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas como la alimentación, hay una buena noticia si vives en Texas: diversas organizaciones entregarán del 19 al 22 de octubre. Puedes acudir a uno de los puntos de distribución, pero ¿no sabes dónde quedan? No te preocupes que en esta nota te compartimos las direcciones y horarios para que asistas solo o con tu familia. Si conoces a alguien que también necesita apoyo alimentario, comparte esta información.

Mira también:

Ten presente que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Revisa qué organizaciones ofrecerán alimentos sin costo, dónde estarán ubicadas y en qué horarios podrás acudir con tu familia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Revisa qué organizaciones ofrecerán alimentos sin costo, dónde estarán ubicadas y en qué horarios podrás acudir con tu familia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 19 al jueves 22 de octubre de 2026.

ENTREGA LUNES 19 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 19 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-702-02038:00 a. m. - 10:00 a. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. - 5:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 p. m. - 4:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. - 1:00 p. m.
Mid Chambers Christian Caring Center1120 N Main St, Anahuac, TX 77514409-267-68989:00 a. m. - 11:00 a. m.

ENTREGA MARTES 20 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 20 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Iglesia la Voz de Cristo3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504832-814-72779:00 a. m. - 11:00 a. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. - 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. - 2:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-297610:00 a. m. - 12:00 p. m.; 6:00 p. m. - 8:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. - 1:00 p. m.
St. Juan Diego Catholic Church3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503713-477-66939:00 a. m. - 11:00 a. m.
Bible Way Fellowship Baptist Church9022 Frey Rd, Houston, TX 77034281-501-98945:00 a. m. - 6:30 a. m.
Cedar Bayou Baptist Church3116 Alexander Dr, Baytown, TX 77520281-422-92009:00 a. m. - 12:30 p. m.
Pearland Neighborhood Center2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581281-485-198710:00 a. m. - 12:00 p. m.; 1:30 p. m. - 3:30 p. m.
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 a. m. - 12:00 p. m.

ENTREGA MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 21 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38918:30 a. m. - 11:00 a. m.
First Christian Church Disciples of Christ1212 S Durant St, Alvin, TX 77511281-824-887110:00 a. m. - 2:00 p. m.
Alvin High School802 Johnson St, Alvin, TX 77511281-245-30004:00 p. m. - 7:00 p. m.
Baytown United Seventh-day Adventist Church401 W Nazro St, Baytown, TX 77520713-858-47356:00 p. m. - 7:00 p. m.
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423012:00 p. m. - 2:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. - 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. - 2:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29765:00 p. m. - 7:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:00 a. m. - 12:30 p. m.
Windsor Gardens Apartments, Building A1620 Spencer Hwy, Bldg. A, South Houston, TX 77587346-409-29009:00 a. m. - 1:00 p. m.
Christ United Methodist Church9045 Howard Dr, Houston, TX 77017No indicado9:00 a. m. - 11:00 a. m.
Iglesia Cristiana Vision Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58991:00 p. m. - 2:00 p. m.
St. Paul’s Episcopal Church7843 Park Place Blvd, Houston, TX 77087713-252-360411:00 a. m. - 1:00 p. m.

ENTREGA JUEVES 22 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 22 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38916:00 p. m. - 8:00 p. m.
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-702-02038:00 a. m. - 10:00 a. m.
Missouri Street Church of Christ3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520281-427-04599:00 a. m. - 12:00 p. m.
Grace Episcopal Church112 W Lang St, Alvin, TX 77511281-331-565710:30 a. m. - 12:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. - 5:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 p. m. - 4:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. - 1:00 p. m.
Bible Way Fellowship Baptist Church9022 Frey Rd, Houston, TX 77034281-501-98945:00 a. m. - 6:30 a. m.
Pearland Neighborhood Center2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581281-485-198710:00 a. m. - 12:00 p. m.; 1:30 p. m. - 3:30 p. m.
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 a. m. - 12:00 p. m.
Mid Chambers Christian Caring Center1120 N Main St, Anahuac, TX 77514409-267-68989:00 a. m. - 11:00 a. m.

Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de , o . En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.

Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC