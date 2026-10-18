Si la inflación ha afectado tu economía y el dinero no te alcanza para cubrir necesidades básicas como la alimentación, hay una buena noticia si vives en Texas: diversas organizaciones entregarán alimentos gratis del 19 al 22 de octubre. Puedes acudir a uno de los puntos de distribución, pero ¿no sabes dónde quedan? No te preocupes que en esta nota te compartimos las direcciones y horarios para que asistas solo o con tu familia. Si conoces a alguien que también necesita apoyo alimentario, comparte esta información.
Ten presente que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 19 al jueves 22 de octubre de 2026.
ENTREGA LUNES 19 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 19 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-702-0203
|8:00 a. m. - 10:00 a. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. - 1:00 p. m.
|Mid Chambers Christian Caring Center
|1120 N Main St, Anahuac, TX 77514
|409-267-6898
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
ENTREGA MARTES 20 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 20 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Iglesia la Voz de Cristo
|3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504
|832-814-7277
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. - 2:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.; 6:00 p. m. - 8:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. - 1:00 p. m.
|St. Juan Diego Catholic Church
|3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503
|713-477-6693
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd, Houston, TX 77034
|281-501-9894
|5:00 a. m. - 6:30 a. m.
|Cedar Bayou Baptist Church
|3116 Alexander Dr, Baytown, TX 77520
|281-422-9200
|9:00 a. m. - 12:30 p. m.
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.; 1:30 p. m. - 3:30 p. m.
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
ENTREGA MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 21 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|8:30 a. m. - 11:00 a. m.
|First Christian Church Disciples of Christ
|1212 S Durant St, Alvin, TX 77511
|281-824-8871
|10:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Alvin High School
|802 Johnson St, Alvin, TX 77511
|281-245-3000
|4:00 p. m. - 7:00 p. m.
|Baytown United Seventh-day Adventist Church
|401 W Nazro St, Baytown, TX 77520
|713-858-4735
|6:00 p. m. - 7:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|12:00 p. m. - 2:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. - 2:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|5:00 p. m. - 7:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:00 a. m. - 12:30 p. m.
|Windsor Gardens Apartments, Building A
|1620 Spencer Hwy, Bldg. A, South Houston, TX 77587
|346-409-2900
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Christ United Methodist Church
|9045 Howard Dr, Houston, TX 77017
|No indicado
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. - 2:00 p. m.
|St. Paul’s Episcopal Church
|7843 Park Place Blvd, Houston, TX 77087
|713-252-3604
|11:00 a. m. - 1:00 p. m.
ENTREGA JUEVES 22 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 22 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|6:00 p. m. - 8:00 p. m.
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-702-0203
|8:00 a. m. - 10:00 a. m.
|Missouri Street Church of Christ
|3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520
|281-427-0459
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Grace Episcopal Church
|112 W Lang St, Alvin, TX 77511
|281-331-5657
|10:30 a. m. - 12:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. - 1:00 p. m.
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd, Houston, TX 77034
|281-501-9894
|5:00 a. m. - 6:30 a. m.
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.; 1:30 p. m. - 3:30 p. m.
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Mid Chambers Christian Caring Center
|1120 N Main St, Anahuac, TX 77514
|409-267-6898
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.
Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.