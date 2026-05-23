A poco de finalizar la presente semana, se confirmó que se iniciará una nueva entrega de alimentos gratis en distintos puntos del estado de Texas. Desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de mayo, distintas despensas realizarán este acto de solidaridad para los habitantes que están en situación de vulnerabilidad económica. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos de esta nota.
Muchas familias del estado texano deben ajustar sus presupuestos cada mes para cancelar cuentas pendientes. Entonces, recibir productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar suele ser conveniente, ya que les permitirá ahorrar o invertir en otras metas.
Para estas jornadas, distintos bancos de alimentos se unirán a esta causa para ayudar a las familias. Por ejemplo, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank se encargarán de distribuir los alimentos a cientos de despensas y éstas realizarán la respectiva entrega.
Eso sí, es necesario acudir minutos antes de las horas pactadas, ya que existe la posibilidad de que se registren colas; la mayoría de habitantes pretenderá aprovechar este beneficio.
Horarios y despensas disponibles para recibir alimentos gratis en Texas del 25 al 28 de mayo
LUNES 25 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Alvarado Helping Hands
|404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Mansfield Mission Center
|901 W Broad St., Mansfield, TX 76063
|10 a.m. a 2 p.m.
|Open Door Food Bank
|6601 County Rd. 912, Joshua, TX 76058
|9 a.m. a 1 p.m.
|Wildflower Terrace Senior Apartments
|3801 Berkman Dr., Austin, TX 78723
|11 a.m. a 12 p.m.
|APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center
|2800 Webberville Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 5 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11:00 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
MARTES 26 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Joshua Seventh Day Adventist C
|1912 Convoyor Dr., Joshua, TX 76058
|4 a 5 p.m.
|Full Gospel Tabernacle
|1010 S Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|10 a.m. a 2 p.m.
|Greater Sweethome Church
|7312 Forest Hill Drive, Fort Worth, TX 76140
|3 a 6 p.m.
|Bethany Faith Food Pantry
|3507 E 12th St., Austin, TX 78721
|6 a 8 p.m.
|APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center
|2800 Webberville Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 5 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11:00 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Alvarado Helping Hands
|404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Bethlehem Baptist Church
|1188 W Broad St., Mansfield, TX 76063
|10 a.m. a 12 p.m.
|Fort Worth South Spanish SDA Church
|1725 Oak Grove-Shelby Rd., Fort Worth, TX 76140
|7:30 a 8:30 a.m.
|APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center
|2800 Webberville Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 5 p.m.
|Harvest Blessings - Austin Reconciliation Church
|7000 Cameron Rd., Austin, TX 78752
|10:30 a.m. a 1:30 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11:00 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
JUEVES 28 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|First Baptist Church Burleson
|140 NW Renfro St., Burleson, TX 76028
|9 a.m. a 3 p.m.
|Joshua Methodist Church - Helping Hands Pantry
|114 Paula Dr., Joshua, TX 76058
|10 a.m. a 12 p.m. - 2 a 4 p.m.
|Alvarado Helping Hands
|404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Full Gospel Tabernacle
|1010 S Pkwy Dr., Alvarado, TX 76009
|10 a.m. a 2 p.m.
|APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center
|2800 Webberville Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 5 p.m.
|Manos de Cristo Food Pantry
|4911 Harmon Ave., Austin, TX 78751
|8:30 a 11:00 a.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|8 a.m. a 4 p.m.
|APH - Blackland Neighborhood Center
|2005 Salina St., Austin, TX 78722
|7:30 a.m. a 5 p.m.
En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar, te recomiendo ingresar a los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Dependiendo del área donde resides, escribe tu dirección o código postal y así obtendrás las opciones disponibles en los días indicados.
Cómo se financian estos programas de alimentos para beneficiar a los ciudadanos texanos
El abastecimiento de este programa de despensas alimentarias es posible gracias a la unión de subsidios federales, aportaciones de comercios minoristas y colectas de comida; también reciben el financiamiento de fundaciones, corporaciones y ciudadanos particulares.
