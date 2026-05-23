Cualquier ciudadano que reside en este estado puede acceder a estos alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Cualquier ciudadano que reside en este estado puede acceder a estos alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de finalizar la presente semana, se confirmó que se iniciará una nueva entrega de en distintos puntos del . Desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de mayo, distintas despensas realizarán este acto de solidaridad para los habitantes que están en situación de vulnerabilidad económica. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos de esta nota.

TE PUEDE INTERESAR

Muchas familias del estado texano deben ajustar sus presupuestos cada mes para cancelar cuentas pendientes. Entonces, recibir productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar suele ser conveniente, ya que les permitirá ahorrar o invertir en otras metas.

Para estas jornadas, distintos bancos de alimentos se unirán a esta causa para ayudar a las familias. Por ejemplo, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank se encargarán de distribuir los alimentos a cientos de despensas y éstas realizarán la respectiva entrega.

Eso sí, es necesario acudir minutos antes de las horas pactadas, ya que existe la posibilidad de que se registren colas; la mayoría de habitantes pretenderá aprovechar este beneficio.

Los beneficiados podrán acceder a distintos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados podrán acceder a distintos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles para recibir alimentos gratis en Texas del 25 al 28 de mayo

LUNES 25 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Alvarado Helping Hands404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 760099 a.m. a 12 p.m.
Mansfield Mission Center901 W Broad St., Mansfield, TX 7606310 a.m. a 2 p.m.
Open Door Food Bank6601 County Rd. 912, Joshua, TX 760589 a.m. a 1 p.m.
Wildflower Terrace Senior Apartments3801 Berkman Dr., Austin, TX 7872311 a.m. a 12 p.m.
APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center2800 Webberville Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 5 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11:00 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.

MARTES 26 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Joshua Seventh Day Adventist C1912 Convoyor Dr., Joshua, TX 760584 a 5 p.m.
Full Gospel Tabernacle1010 S Pkwy Dr., Alvarado, TX 7600910 a.m. a 2 p.m.
Greater Sweethome Church7312 Forest Hill Drive, Fort Worth, TX 761403 a 6 p.m.
Bethany Faith Food Pantry3507 E 12th St., Austin, TX 787216 a 8 p.m.
APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center2800 Webberville Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 5 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11:00 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.
Cientos de despensas estarán disponibles para que accedas a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cientos de despensas estarán disponibles para que accedas a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Alvarado Helping Hands404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 760099 a.m. a 12 p.m.
Bethlehem Baptist Church1188 W Broad St., Mansfield, TX 7606310 a.m. a 12 p.m.
Fort Worth South Spanish SDA Church1725 Oak Grove-Shelby Rd., Fort Worth, TX 761407:30 a 8:30 a.m.
APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center2800 Webberville Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 5 p.m.
Harvest Blessings - Austin Reconciliation Church7000 Cameron Rd., Austin, TX 7875210:30 a.m. a 1:30 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11:00 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.

JUEVES 28 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
First Baptist Church Burleson140 NW Renfro St., Burleson, TX 760289 a.m. a 3 p.m.
Joshua Methodist Church - Helping Hands Pantry114 Paula Dr., Joshua, TX 7605810 a.m. a 12 p.m. - 2 a 4 p.m.
Alvarado Helping Hands404 N Pkwy Dr., Alvarado, TX 760099 a.m. a 12 p.m.
Full Gospel Tabernacle1010 S Pkwy Dr., Alvarado, TX 7600910 a.m. a 2 p.m.
APH - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center2800 Webberville Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 5 p.m.
Manos de Cristo Food Pantry4911 Harmon Ave., Austin, TX 787518:30 a 11:00 a.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 787028 a.m. a 4 p.m.
APH - Blackland Neighborhood Center2005 Salina St., Austin, TX 787227:30 a.m. a 5 p.m.

En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar, te recomiendo ingresar a los sitios web de , y . Dependiendo del área donde resides, escribe tu dirección o código postal y así obtendrás las opciones disponibles en los días indicados.

Cómo se financian estos programas de alimentos para beneficiar a los ciudadanos texanos

El abastecimiento de este programa de despensas alimentarias es posible gracias a la unión de subsidios federales, aportaciones de comercios minoristas y colectas de comida; también reciben el financiamiento de fundaciones, corporaciones y ciudadanos particulares.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC