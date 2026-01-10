Tras brindar un gran espectáculo navideño en el corazón de Nueva York, el imponente árbol de Navidad del Rockefeller Center se prepara para despedirse de su icónica plaza. Sin embargo, si consideras que su retiro significa ser desechado o destruido por completo, quedarás sorprendido por la transformación que tendrá con un propósito comunitario. En la siguiente nota, te invito a descubrir el proceso detrás de este cambio y el valioso fin que tendrá este gran artículo.

En caso residas en la ciudad de Nueva York y aún no has tenido la posibilidad de observar este árbol, deberás darte un tiempo y visitar la plaza central, ya que tendrás hasta la noche de este sábado 10 de enero para presenciarlo.

Después de dicho horario, el abeto de Noruega de 11 toneladas, decorado con miles de luces, será apagado y retirado. Para la Navidad del 2025, el ejemplar seleccionado provino de Massachusetts.

El árbol de gran altitud estará disponible hasta la noche del sábado 10 de enero. (Crédito: Shutterstock)

Qué sucede con el árbol de Navidad de Rockefeller Center 2025 tras ser retirado

Tras desplegar magia navideña entre los neoyorquinos y turistas, el árbol de gran altura es derribado con grúas y se deposita en la Plaza Rockefeller. Posteriormente, un equipo especialista comienza a cortarlo en partes adecuadas para que se trasladado a un aserradero en Nueva Jersey.

En este lugar, las partes del tronco son transformadas en vigas de dos por cuatro y dos por seis; además, se le marca con un sello del Rockefeller Center. Finalmente, estas son donadas a la organización Habitat for Humanity.

El tronco suele ser transformado en vigas de madera para la construcción o reparación de viviendas de familias en situación vulnerable. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

El mencionado organismo sin fines de lucro utiliza dicha madera para que se construya o mejore viviendas para aquellas familias estadounidenses en situación de pobreza y extrema pobreza.

Te mencionaré que esta práctica solidaria se realiza desde el 2007, beneficiando considerablemente a personas en situación vulnerable. Como notarás, esta acción combina el símbolo navideño con una acción noble que dura por mucho tiempo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí