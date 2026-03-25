Desde que Donald Trump asumió la presidencia y endureció las políticas migratorias, se volvió habitual ver escenas de arrestos dentro de las cortes de inmigración, con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deteniendo a personas mientras acudían a sus audiencias. Sin embargo, esta práctica podría estar en peligro tras una reciente admisión del Departamento de Justicia (DOJ): el gobierno de Trump reconoció este martes que había utilizado erróneamente un memorando para justificar estas detenciones durante más de un año, un error que ahora podría cambiar la forma en que se realizan los arrestos en los tribunales migratorios.

En una carta dirigida a un juez federal de Nueva York que supervisa un caso que impugna los arrestos en 26 Federal Plaza, un punto neurálgico para detenciones de inmigrantes, Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que el DOJ se basó en una guía de mayo de 2025 que solo aplicaba a los tribunales penales, no a los de inmigración, para defender la práctica de arrestos en audiencias migratorias.

“Lamentamos profundamente que este error haya salido a la luz en esta etapa tardía, después de que las partes hayan invertido importantes recursos y tiempo en este litigio y este Tribunal haya examinado detenidamente la impugnación de los demandantes a la Guía de ICE de 2025”, escribió Clayton.

Activistas critican que ICE haya detenido a personas en audiencias migratorias durante más de un año. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Aunque Clayton subrayó que el error no se debió a falta de diligencia por parte de los abogados involucrados y que ICE había asegurado que la guía era aplicable, la admisión llega después de que un juez ya hubiera rechazado las solicitudes de los demandantes para que se les eximiera de los arrestos en el tribunal.

Durante este tiempo, cientos de personas que acudían a sus audiencias han sido detenidas por agentes federales, generando críticas y preocupación sobre posibles violaciones de derechos civiles.

La reacción pública no se hizo esperar. Brad Lander, excontralor de Nueva York y excandidato demócrata al Congreso, denunció en X que ICE había mentido durante un año sobre su política. “Esto es una auténtica bomba. Todos los arrestos en los juzgados deberían cesar de inmediato”, publicó Lander, quien fue arrestado en dos ocasiones durante protestas en Federal Plaza.

Además, pidió una investigación del Congreso y acciones por violación de derechos civiles por cada detención de inmigrantes que cumplían con sus obligaciones judiciales.

Las políticas de ICE en tribunales ahora están bajo escrutinio tras revelar el “error” del gobierno. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Organizaciones defensoras de libertades civiles han señalado que esta admisión es solo el primer paso. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York, que participa en el litigio, enfatizó la necesidad de garantizar protección legal para las personas afectadas y de revisar la política de ICE en las cortes.

Por ahora, no ha habido comentarios públicos adicionales por parte del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional o ICE más allá de la carta enviada al tribunal. La revelación del “error” podría tener un efecto duradero, abriendo la puerta a que los arrestos en las cortes de inmigración sean reconsiderados y, posiblemente, detenidos.

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