Cambiar de domicilio implica más que empacar y trasladar tus cosas. Si tienes un trámite migratorio en curso, hay algo que no puedes pasar por alto: notificar oficialmente tu cambio de dirección. No basta con decirle al cartero ni con actualizarla en el banco, y USCIS recordó recientemente que este detalle podría retrasar tu trámite.
En un momento en que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) advierte que ICE estaría monitoreando redes sociales de personas en proceso migratorio, es más importante que nunca mantener tu información al día. Aquí te explico, paso a paso, a quién debes avisar y cómo hacerlo para no perder citas, documentos o beneficios.
USCIS: 10 días para avisar
Qué es: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos procesa la mayoría de trámites como permisos de trabajo, residencia, ciudadanía, TPS, DACA y visas de familia.
Plazo: La ley federal exige que la mayoría de no ciudadanos informen su nueva dirección a USCIS dentro de los 10 días posteriores a la mudanza.
Cómo hacerlo:
- En línea: Usa la herramienta E-COA en tu cuenta de USCIS. Puedes agregar todos los números de recibo de tus casos pendientes.
- Por correo: Envía el Formulario AR-11. Cumple con la ley, pero no actualiza automáticamente todos tus expedientes, por eso es más seguro hacerlo en línea.
Importante:
- Cambiar la dirección con USPS no actualiza USCIS y el correo de inmigración no se reenvía.
- Si tienes varios casos abiertos, debes ingresar cada número de recibo para que todos queden actualizados.
Corte de Inmigración (EOIR): 5 días hábiles
Qué es: La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración administra los casos en corte migratoria bajo un juez de inmigración.
Plazo: Debes notificar el cambio dentro de 5 días hábiles después de mudarte.
Cómo hacerlo:
- En línea: Llena y envía el Formulario EOIR-33 en el portal oficial.
- Por correo: Envía el EOIR-33 a tu corte y a la oficina de OPLA (abogado del gobierno). Un formulario por cada miembro de la familia con caso propio.
Consejo: Llama al 800-898-7180 o revisa en línea con tu número A para confirmar tu fecha y lugar de audiencia, y asegurarte de que tu nueva dirección quedó registrada.
ICE: si estás bajo supervisión
Qué es: La Oficina de Ejecución y Remoción de ICE (ICE ERO) supervisa a personas con órdenes, presentaciones (“check-ins”) o en programas como ISAP.
Plazo: Actualiza tu dirección lo antes posible siguiendo las instrucciones de tu oficial o de tu oficina local.
Cómo hacerlo:
- Usa el portal ICE Change of Address.
- Llama o preséntate a tu oficina local con identificación, número A y prueba de residencia.
Si eres patrocinador (I-864)
Si firmaste una Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864), debes presentar el Formulario I-865 a USCIS dentro de los 30 días de mudarte, incluso si tu estatus migratorio no cambia.
Casos sensibles: dirección protegida
Si tu caso es por violencia doméstica (VAWA), trata de personas (T visa), crimen (U visa) o tienes una I-751 por maltrato, no uses los formularios regulares. USCIS tiene protocolos especiales para proteger tu dirección.
En estos casos: Llama al USCIS Contact Center y pide instrucciones. Puedes usar un “safe address” o la dirección de tu abogado.
Si te mudaste lejos de tu corte
Puedes pedir un cambio de sede (Motion to Change Venue), explicando la razón y adjuntando el EOIR-33 y prueba de residencia. El juez decidirá si lo aprueba.
Errores frecuentes que causan problemas
- Confiar en USPS: no actualiza USCIS ni EOIR, y el correo no se reenvía.
- Olvidar casos abiertos: si no agregas todos tus números de recibo, alguno quedará con la dirección anterior.
- Avisar solo a una agencia: si tienes casos con USCIS y EOIR, debes notificar a ambas.
- Presentar tarde: USCIS da 10 días, EOIR 5 días hábiles, ICE de inmediato, I-865 en 30 días.
Cómo confirmar que tu cambio quedó
- USCIS: Revisa en tu cuenta si cada caso muestra la nueva dirección.
- EOIR: Llama al 800-898-7180 o revisa en línea tu audiencia.
- ICE: Confirma con tu oficial y guarda constancia del cambio.
Recursos útiles
- USCIS Change of Address (E-COA)
- Formulario AR-11
- EOIR-33 en línea
- ICE Change of Address
- USCIS Contact Center: 800-375-5283
- Línea EOIR: 800-898-7180
