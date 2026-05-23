Con la llegada del fin de semana del Memorial Day 2026 , Chicago celebrará esta fecha especial con distintos eventos para que sus habitantes y turistas puedan conmemorar a aquellos soldados que dieron su vida en servicio de Estados Unidos. Se espera grandes festivales musicales y espectáculos tradicionales. Para más detalles al respecto, es necesario que leas el siguiente artículo.

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El Día de los Caídos se celebra el lunes 15 de mayo, pero millones de ciudadanos han planificado distintas actividades para este sábado 23 y domingo 24 de mayo. Si bien la mayoría pretende visitar otros destinos, algunos querrán presenciar homenajes o festivales musicales.

La ciudad de Chicago no es ajeno a ello, ya que ha puesto en función distintos eventos desde la presente jornada. Entonces, si resides en esta área y quieres saber qué celebraciones puedes visitar para este cierre de semana, a continuación te revelaré un listado.

Se espera que durante este fin de semana se realicen distintos eventos para conmemorar a los soldados caídos que sirvieron a Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Eventos disponibles para celebrar el fin de semana de Memorial Day 2026

Festival Sueños

Este evento retornó a la ‘Ciudad de los Vientos’ y tendrá una duración de dos días. Se espera la presencia de grandes artistas como J Balvin, Los Tucanes de Tijuana, Yandel, Elena Rose y más. Aunque el ‘Festival Sueños’ comenzó en esta fecha, también tienes la posibilidad de disfrutarla para el domingo 24 acudiendo al Gran Park en el horario de 11 a.m. a 10 p.m.

Fuegos artificiales en el Navy Pier

Desde este sábado 23 de mayo a las 10 p.m., el Navy Pier dará inicio a su temporada de fuegos artificiales gratuitos de verano, un espectáculo que se repetirá todas las semanas, específicamente los miércoles a las 9 p.m. y los sábados 10 p.m.

Festival de Música de Belmont/Sheffield

Aunque este evento comenzó el viernes 22 de mayo, continuará para la presente fecha y el domingo 24 en el horario de 11 a.m. a 10 p.m. Si pretendes disfrutar de rock y otros ritmos musicales, deberás acudir desde Belmont Ave. hasta Roscoe Street, situado en el vecindario de Lakeview.

Para este fin de semana, se desarrollarán más festivales musicales para conmemorar esta importante feriado federal. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Festival Forever Mine Music Fest

Para este domingo 24 de mayo, Union Park será el escenario que dedicará tributo a la música house y R&B de inicios de los años 2000, el cual se desarrollará en el horario de 12 a 10 p.m.

Crucero nocturno de Memorial Day Weekend

El evento iniciará su recorrido este domingo 24 de mayo a las 8:00 p.m. en el barco Anita Dee II, zarpando desde DuSable Harbor en las inmediaciones de Navy Pier; se brindará un viaje de celebración con ambiente musical, postales de skyline iluminado y exhibición de fuegos artificiales.

Chicago’s Best Sunset Rooftop Party - Memorial Day Weekend

Los interesados pueden divertirse con una fiesta al atardecer que contará con presencia de DJ y un ambiente de inicio de verano durante este domingo 24 de mayo a las 4 p.m. El punto de encuentro es The J. Parker, un rooftop con vistas al Lincoln Park.

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