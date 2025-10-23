La ONG Capital Area Food Bank lidera la iniciativa de comida gratis en Washington D.C. para apoyar a familias durante el cierre del gobierno. | Crédito: Capital Area Food Bank
Oscar Guerrero Tello
En medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, la incertidumbre económica sigue golpeando a miles de familias que dependen de programas sociales suspendidos o con fondos recortados. Diversas agencias federales ya enfrentan una fuerte falta de recursos, y los fondos de emergencia se encuentran casi agotados, mientras demócratas y republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo.

En respuesta a esta difícil coyuntura, diversas organizaciones sociales se han movilizado para garantizar el acceso a alimentos gratuitos a las familias más afectadas. Una de ellas es , que ha reforzado su red de distribución en el área metropolitana de Washington D.C., Maryland y Virginia. La entidad busca apoyar especialmente a los empleados federales y contratistas perjudicados por la paralización del gobierno, ofreciendo cajas con productos básicos y frutas y verduras frescas.

Gracias a la iniciativa comida gratis en Washington D.C., muchas personas podrán acceder a alimentos básicos y productos frescos sin costo. | Crédito: Capital Area Food Bank
Las entregas se realizarán el 24 y 25 de octubre de 2025, dentro de los horarios habituales de los mercados móviles comunitarios. Para acceder a la ayuda, los participantes deben presentar una identificación de trabajo gubernamental.

A continuación, los lugares y horarios confirmados de distribución:

  • Viernes 24 de octubre⏰ 11:00 a.m. – 1:00 p.m.📍 United Community: 7511 Fordson Rd, Alexandria, VA 22306
  • Viernes 24 de octubre⏰ 11:00 a.m. – 1:30 p.m.📍 Urban Outreach: 5343 C St SE, Washington, DC 20019
  • Sábado 25 de octubre⏰ 11:00 a.m. – 1:00 p.m.📍 LindaBen Foundation: 10739 Tucker St, Beltsville, MD 20705

La Capital Area Food Bank reafirma su compromiso con las comunidades locales: “Apoyar a nuestros vecinos, sea cual sea la circunstancia, está en el corazón de nuestra misión”, señala su comunicado.

Además, la organización recuerda que cualquier persona en necesidad de asistencia alimentaria puede consultar otros puntos de entrega en su red de más de 400 aliados comunitarios. Para conocer los horarios adicionales o resolver dudas, se puede visitar la de la CAFB o comunicarse con la línea Hunger Lifeline al (202) 644-9807.

Las jornadas de comida gratis en Washington D.C. se realizarán en distintos puntos comunitarios del área metropolitana. | Crédito: Capital Area Food Bank
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE COMIDA GRATUITA EN TEXAS Y CALIFORNIA DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE

  • Texas

- Lunes 20 de octubre

Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita Dallas

- Martes 21 de octubre

Biltmore Apartments - Dallas

Lakeside Community Church. West Tawakoni

St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie

Our Lady of the Lake - Rockwall

Northway Christian Church - Dallas

St. Paul Parish Center - Richardson

Iglesia De Dios Dunamis Greenville. Greenville

- Miércoles 22 de octubre

Iglesia de Dios Betel - Seagoville

Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man. Worship - Balch Springs

Keyes Elementary - Irving

St. Patrick Catholic Church - Dallas

Oak Grove Crescent Apartments - Irving

Harvest Family Life Ministries/Freedom Church. Glenn Heights

Sunset Baptist Church - Grand Prairie

- Jueves 23 de octubre

Our Lady of Perpetual Help - Dallas

St. Elizabeth of Hungary - Dallas

Portfolio Vinewood Apartments - Dallas

Hope Clinic Garland - Garland

St. Michael’s - McKinney

Feed the Streetz Outreach/Roosevelt. Highschool - Dallas

ICovington Creek Apartments - Irving

- Viernes 24 de octubre

For the Nations Community Center. Garland

Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas

Strong Arms COGIC - Dallas

- Sábado 25 de octubre

Healing Hands Community Church - Dallas

Christ Embassy - Dallas

St. Ann - Coppell

El Shaddai GP - Grand Prairie

St. Francis-Frisco - Frisco

Wayside Missionary Baptist Church. Seagoville

Comforter Christian Center International. Grand Prairie

Iglesia Cristiana La Roca - Dallas

  • California

- Martes 21 de octubre

Sky Valley: Hot Springs Rd. Desert Hot Springs

- Miércoles 22 de octubre

Cabazon Community Center: Carmen Ave Cabazon

En Palm Desert HS: Aztec Rd. Palm Desert

- Jueves 23 de octubre

P.S. James O. Jessie: Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs

- Viernes 24 de octubre

Oasis Elementary: 74th Ave. Thermal

- Sábado 25 de octubre

Quinta Library (Seniors Only): Calle Tampico La Quinta

