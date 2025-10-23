En medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, la incertidumbre económica sigue golpeando a miles de familias que dependen de programas sociales suspendidos o con fondos recortados. Diversas agencias federales ya enfrentan una fuerte falta de recursos, y los fondos de emergencia se encuentran casi agotados, mientras demócratas y republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo.
En respuesta a esta difícil coyuntura, diversas organizaciones sociales se han movilizado para garantizar el acceso a alimentos gratuitos a las familias más afectadas. Una de ellas es The Capital Area Food Bank (CAFB), que ha reforzado su red de distribución en el área metropolitana de Washington D.C., Maryland y Virginia. La entidad busca apoyar especialmente a los empleados federales y contratistas perjudicados por la paralización del gobierno, ofreciendo cajas con productos básicos y frutas y verduras frescas.
Las entregas se realizarán el 24 y 25 de octubre de 2025, dentro de los horarios habituales de los mercados móviles comunitarios. Para acceder a la ayuda, los participantes deben presentar una identificación de trabajo gubernamental.
A continuación, los lugares y horarios confirmados de distribución:
- Viernes 24 de octubre⏰ 11:00 a.m. – 1:00 p.m.📍 United Community: 7511 Fordson Rd, Alexandria, VA 22306
- Viernes 24 de octubre⏰ 11:00 a.m. – 1:30 p.m.📍 Urban Outreach: 5343 C St SE, Washington, DC 20019
- Sábado 25 de octubre⏰ 11:00 a.m. – 1:00 p.m.📍 LindaBen Foundation: 10739 Tucker St, Beltsville, MD 20705
La Capital Area Food Bank reafirma su compromiso con las comunidades locales: “Apoyar a nuestros vecinos, sea cual sea la circunstancia, está en el corazón de nuestra misión”, señala su comunicado.
Además, la organización recuerda que cualquier persona en necesidad de asistencia alimentaria puede consultar otros puntos de entrega en su red de más de 400 aliados comunitarios. Para conocer los horarios adicionales o resolver dudas, se puede visitar la página Get Help de la CAFB o comunicarse con la línea Hunger Lifeline al (202) 644-9807.
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE COMIDA GRATUITA EN TEXAS Y CALIFORNIA DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE
- Texas
- Lunes 20 de octubre
Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita Dallas
- Martes 21 de octubre
Biltmore Apartments - Dallas
Lakeside Community Church. West Tawakoni
St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie
Our Lady of the Lake - Rockwall
Northway Christian Church - Dallas
St. Paul Parish Center - Richardson
Iglesia De Dios Dunamis Greenville. Greenville
- Miércoles 22 de octubre
Iglesia de Dios Betel - Seagoville
Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man. Worship - Balch Springs
Keyes Elementary - Irving
St. Patrick Catholic Church - Dallas
Oak Grove Crescent Apartments - Irving
Harvest Family Life Ministries/Freedom Church. Glenn Heights
Sunset Baptist Church - Grand Prairie
- Jueves 23 de octubre
Our Lady of Perpetual Help - Dallas
St. Elizabeth of Hungary - Dallas
Portfolio Vinewood Apartments - Dallas
Hope Clinic Garland - Garland
St. Michael’s - McKinney
Feed the Streetz Outreach/Roosevelt. Highschool - Dallas
ICovington Creek Apartments - Irving
- Viernes 24 de octubre
For the Nations Community Center. Garland
Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas
Strong Arms COGIC - Dallas
- Sábado 25 de octubre
Healing Hands Community Church - Dallas
Christ Embassy - Dallas
St. Ann - Coppell
El Shaddai GP - Grand Prairie
St. Francis-Frisco - Frisco
Wayside Missionary Baptist Church. Seagoville
Comforter Christian Center International. Grand Prairie
Iglesia Cristiana La Roca - Dallas
- California
- Martes 21 de octubre
Sky Valley: Hot Springs Rd. Desert Hot Springs
- Miércoles 22 de octubre
Cabazon Community Center: Carmen Ave Cabazon
En Palm Desert HS: Aztec Rd. Palm Desert
- Jueves 23 de octubre
P.S. James O. Jessie: Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs
- Viernes 24 de octubre
Oasis Elementary: 74th Ave. Thermal
- Sábado 25 de octubre
Quinta Library (Seniors Only): Calle Tampico La Quinta
