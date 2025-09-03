Los estudiantes y familias que buscan opciones en educación superior ya pueden conocer el listado de las universidades más destacadas en el estado de Washington, una guía clave para quienes planean postular en los próximos meses y desean comparar oportunidades académicas, ubicación y proyección profesional.

Este ranking forma parte del estudio de las 500 mejores universidades de Estados Unidos para 2026 , elaborado por la revista Forbes . La clasificación recoge indicadores como tasas de graduación, nivel de endeudamiento de los egresados, porcentaje de inclusión social y logros salariales posteriores a la universidad.

LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE WASHINGTON, SEGÚN FORBES

Estas universidades del estado de Washington, figuran en el listado de Forbes. Conoce en qué destacan y su puesto general:

Universidad de Washington, Seattle (#50 nacional): Fundada en 1861, es una de las universidades públicas de investigación más influyentes de Estados Unidos. Su campus de 700 acres, ubicado en la “Ciudad Esmeralda”, se conecta con polos de innovación tecnológica, aeroespacial y cultura l.

Universidad Estatal de Washington (#139): Localizada en Pullman, fue la primera universidad estatal concesionaria de tierras del estado. Con seis campus y programas en línea, atiende a más de 27.000 estudiantes.

Universidad de Washington, Bothell (#179): Este campus satélite destaca por su enfoque en carreras STEM y negocios. Ofrece más de 30 especializaciones y se ubica a menos de 30 kilómetros de Seattle.

Colegio Whitman (#204): Pequeña y privada, se encuentra en Walla Walla. Ofrece rigor académico en artes liberales y programas sobresalientes en biología, psicología y ciencias políticas.

Universidad de Seattle (#240): Privada y de carácter jesuita, apuesta por la unión entre humanismo, innovación y tecnología. Cuenta con más de 60 grados académicos.

Universidad de Washington, Tacoma (#246): Emplazada en el centro de Tacoma, acoge a unos 5,000 estudiantes y ofrece más de 50 carreras. Sus programas más populares son informática y ciencias biomédicas.

Universidad Gonzaga (#253): Ubicada en Spokane, esta institución jesuita es reconocida por su programa atlético, su formación en valores y una sólida comunidad académica con más de 7.000 alumnos.

Universidad Luterana del Pacífico (#255): En Tacoma, promueve una formación integral con casi 40 programas y un fuerte énfasis en investigación y compromiso cívico.

Universidad de Western Washington (#289): Situada en Bellingham, se enfoca en programas de acceso público diversificados, a medio camino entre Seattle y la frontera canadiense.

Universidad de Puget Sound (#349): Institución privada en Tacoma que fomenta el pensamiento crítico y el aprendizaje experiencial desde la tradición metodista.

Universidad de Seattle Pacific (#429): Pequeña y cristiana, destaca por el enfoque ético y espiritual de su enseñanza. Fue fundada por la Iglesia Metodista Libre y mantiene una fuerte tradición evangélica.

Universidad de Seattle Pacific ocupa la posicipon once en el estado de Washington, según Forbes (Foto: Universidad de Seattle Pacific /Facebook)

LA UNIVERSIDAD QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR EN WASHINGTON

Entre todas las instituciones del estado, la Universidad de Washington, Seattle, destaca como la mejor posicionada, ocupando el puesto número 50 en el ranking nacional de Forbes. Su relevancia no solo se debe al prestigio histórico y la calidad de su enseñanza, sino también al impacto que tiene su entorno en los estudiantes: desde la cercanía a empresas tecnológicas de talla mundial en Seattle hasta una vibrante vida universitaria que combina deporte, investigación y cultura.

La Universidad de Washington, Seattle, ocupa el primer lugar en el estado y el 50 en el país (Foto: Universidad de Washington, Seattle/Facebook)

Ficha Universidad de Washington, Seattle

Nombre oficial: Universidad de Washington, Seattle

Universidad de Washington, Seattle Fundación: 1861

1861 Tipo: Pública, investigación intensiva

Pública, investigación intensiva Ubicación: Seattle, Washington, EE.UU.

Seattle, Washington, EE.UU. Ranking Forbes 2026: Puesto #50 nacional

Puesto #50 nacional Ranking en investigación: #41 en universidades de investigación

#41 en universidades de investigación Estudiantes de grado: 39.850 (total: 57.633)

39.850 (total: 57.633) Ayuda media de subvención: $14,390

$14,390 Costo anual total: $63,906

$63,906 Salario medio de exalumnos: $139,900 (con 10+ años de experiencia)

$139,900 (con 10+ años de experiencia) Tasa de aceptación: 43%

43% Especialidades destacadas: Ciencias, ingeniería, medicina, informática, negocios e innovación tecnológica.

Ciencias, ingeniería, medicina, informática, negocios e innovación tecnológica. Vida deportiva: Equipos Huskies de la División I NCAA, con fuerte presencia en atletismo y fútbol americano

Equipos Huskies de la División I NCAA, con fuerte presencia en atletismo y fútbol americano Campus: 700 acres en Seattle; acceso a centros de innovación, arte y espacios recreativos

700 acres en Seattle; acceso a centros de innovación, arte y espacios recreativos Sitio web oficial: http://www.washington.edu/

