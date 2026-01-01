A partir del 1 de enero, el estado de Florida refuerza su compromiso con el cuidado y bienestar de los animales mediante un sistema de vigilancia estatal sin precedentes. La iniciativa pretende crear un entorno seguro para la mascotas, brindándoles la oportunidad a la ciudadanía y las organizaciones en identificar quiénes cometen abusos contra estos seres vivos. Si quieres conocer más detalles sobre esta nueva ley, a continuación te otorgaré una explicación más detallada.

El anuncio de esta nueva normativa fue realizado por el gobernador Ron DeSantis. Desde ahora, se tendrá un registro oficial de abusadores de animales mediante el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés).

“¡No permita que los maltratadores de animales convictos tengan más mascotas!“, se lee en el post publicado por la autoridad en su cuenta personal de X (anteriormente Twitter) .

Esta iniciativa fue impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. (Crédito: Freepik)

Cómo funcionará este registro público de abusadores de animales en Florida

También conocida como la ‘Ley de Dexter’, su principal objetivo es ser más riguroso en el procedimiento penal en casos de crueldad animal agravada; además, se brindará una información más detallada sobre los autores de estas acciones.

Respecto a lo último mencionado, existe una base de datos estatal, pública y de fácil acceso donde los ciudadanos de Nueva York que fueron testigos de abuso animal podrán publicar en dicha plataforma los datos completos de aquellas personas que agredieron físicamente a alguna mascota.

Entonces, realizando la denuncia, será más sencillo para las organizaciones de adopción de mascotas en corroborar si el solicitante posee o no antecedentes de maltrato animal. También facilitará al sistema judicial en descubrir si una persona tiene denuncias por este tipo de delito.

Entre los delitos calificados como crueldad agravada son: actos de tortura o tormento intencional y consciente hacia un animal, los cuales provocaron lesiones, mutilaciones o hasta la muerte.

Aquellos testigos de abuso animal podrán realizar la denuncia y colocar los datos personales del actor del delito en esta nueva plataforma. (Crédito: freepik)

Por qué se llama Ley de Dexter

El nombramiento de esta ley se hace referencia a un perro de refugio cuyo nombre era ‘Dexter’, quien, desafortunadamente, fue asesinado cruelmente a los pocos días de ser adoptado. La gravedad del caso obligó a que las organizaciones de protección animal realicen manifestaciones.

Si bien la persona que cometió este brutal acto fue procesado y condenado por crueldad agravada hacia los animales, se consideró que la pena en su contra fue leve para los actos que había realizado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí