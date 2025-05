Imagínate estar en casa, en una noche cualquiera, cuando un simple videojuego se convierte en el detonante de una tragedia familiar. Todo pasó en Davenport, Florida, y lo que comenzó como una discusión entre un niño y su madre por un castigo terminó con un joven muerto y un padrastro acusado de asesinato. Es una historia difícil de digerir, de esas que te hacen cuestionar muchas cosas sobre la convivencia, la crianza y el acceso a las armas.

Como alguien que también tiene una familia y convive con ella, este caso me tocó profundamente. La violencia irracional no empezó con un disparo, sino con algo que muchas familias enfrentan a diario: un menor jugando algo que no debía. En este caso, era Fortnite, un juego que sus padres le habían prohibido. Esa fue la primera pieza de dominó que cayó, y los que vinieron después acabaron en un desenlace fatal.

Fortnite es uno de los videojuegos más famosos del mundo en la actualidad (Foto: Epic Games) ×

TODO COMENZÓ CON UN VIDEOJUEGO PROHIBIDO

Todo ocurrió la noche del 21 de mayo. La madre sorprendió a su hijo de 9 años jugando Fortnite en la habitación de su hermano mayor, Azareel Martínez, de 26 años. Como castigo, le quitó el teléfono. Nada fuera de lo común hasta ahí, pero el niño, molesto, siguió a su madre a la habitación principal, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una pistola. Según la policía de Davenport, fue entonces cuando comenzó el forcejeo entre el niño, su madre y el padrastro, Kelly García, de 43 años.

Parece que nadie pudo controlar la situación a tiempo. El padrastro logró quedarse con el arma justo cuando Azareel entró a la habitación. Imagina la escena: ve a su hermanito alterado, ve a su padrastro con una pistola… y empieza una discusión fuerte. Todo fue tan rápido. Según el reporte policial, el padrastro le disparó varias veces en el torso. Pero no terminó ahí.

Azareel, herido, intentó salir del dormitorio, pero Kelly lo siguió y le disparó dos veces más por la espalda. Esas balas sellaron su destino. El joven fue llevado al hospital, pero ya no había nada que hacer. Murió allí, mientras su madre y sus dos hermanos menores intentaban procesar lo que acababa de pasar en su propia casa.

CARGOS Y CONSECUENCIAS LEGALES

Kelly García ahora enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y por almacenamiento ilegal de un arma de fuego accesible a un menor. No es solo la pérdida de una vida joven lo que duele, sino todo lo que rodea el hecho: la negligencia, la violencia doméstica, el acceso fácil a un arma, la falta de herramientas para manejar una crisis familiar. Todo eso estuvo ahí, justo cuando no debía.

Lo que más me parte el alma es pensar en esos niños. Uno de 9 años, otro de 11. Dos niños que presenciaron lo impensable. Que vivieron algo que ningún niño debería ver jamás. Y es inevitable pensar: ¿y si el arma no hubiera estado allí? ¿Y si alguien hubiera intervenido antes? ¿Y si la conversación familiar hubiera sido distinta?

No hay respuestas fáciles. Pero lo que sí está claro es que esta tragedia debería ser una llamada de atención urgente. No podemos seguir normalizando el acceso a las armas dentro del hogar. No podemos ignorar las señales de tensiones familiares y, sobre todo, no podemos permitir que la violencia sea la solución cuando lo que hace falta es diálogo, apoyo y límites claros.

Kelly García fue arrestado por haber disparado contra su hijastro de 26 años, quien finalmente perdió la vida (Foto: Departamento de Policía de Davenport, Florida) ×

