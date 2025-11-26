A todos les puede ocurrir, incluso a quienes planean cada detalle de la cena: estás avanzando con los preparativos de Thanksgiving y, de pronto, te das cuenta de que olvidaste un ingrediente esencial. Pero no hay motivo para entrar en pánico, porque algunos supermercados estarán listos para ayudarte a última hora.

Aunque muchas tiendas optaron por darle a sus empleados un merecido descanso durante el feriado, otras mantendrán sus puertas abiertas por un tiempo limitado para que los compradores puedan resolver cualquier olvido de último minuto. Por eso, si mientras cocinas el 27 de noviembre te das cuenta de que te falta algo importante, guarda esta lista para saber a dónde acudir.

Varias cadenas estarán completamente cerradas en Thanksgiving, entre ellas Aldi, BJ’s Wholesale Club, Costco, Home Depot, Lidl, Publix, Sam’s Club, Target, Trader Joe’s y Walmart. Estas tiendas no abrirán en absoluto durante el feriado.

Muchas tiendas permanecerán cerradas en Thanksgiving, como Aldi, Costco, Sam’s Club, Target, Trader Joe’s y Walmart. (Foto: AFP)

Otras marcas tendrán un servicio más flexible. CVS permanecerá abierta, aunque con horarios reducidos, por lo que se recomienda revisar el horario local. Walgreens también estará mayoritariamente cerrada, excepto sus sucursales de atención 24 horas, que seguirán operando para servicios esenciales de farmacia.

Algunas cadenas sí abrirán, pero solo durante ciertas horas. Food Lion atenderá al público y, en la mayoría de sus locales, el horario será de 7 a. m. a 4 p. m.

Wegmans también abrirá, aunque cerrará temprano, a las 4 p. m. Por su parte, la mayoría de tiendas Whole Foods funcionarán con horario limitado, entre las 7 a. m. y la 1 p. m., salvo las ubicadas en Massachusetts, Maine y Rhode Island, que permanecerán cerradas.

CVS y algunas sedes de Walgreens ofrecerán servicios esenciales. (Foto: AFP)

En el caso de Kroger, la mayoría de las tiendas de la cadena estarán abiertas, pero cerrarán a las 3 p. m. Todas las farmacias dentro de sus establecimientos sí estarán cerradas. El grupo Kroger incluye Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Fred Meyer, Fry’s, King Soopers, Mariano’s, Ralphs, Smith’s, entre otros.

Con esta información a la mano, será más fácil saber qué supermercados pueden sacarte de apuros si necesitas un ingrediente de último minuto durante el Día de Acción de Gracias.

Kroger y sus tiendas afiliadas operarán hasta las 3 p. m., aunque sus farmacias estarán cerradas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuáles son los ingredientes principales para la cena tradicional de Thanksgiving

La cena tradicional de Thanksgiving (Acción de Gracias) en Estados Unidos gira en torno a unos pocos ingredientes y platos principales. Los ingredientes esenciales son:

Pavo Asado (Roast Turkey)

Relleno (Stuffing o Dressing)

Salsa Gravy (Salsa de carne del pavo)

Puré de Patatas (Mashed Potatoes)

Salsa de Arándanos Rojos (Cranberry Sauce)

Batatas/Camotes Dulces (a menudo en cazuela con malvaviscos)

Rollos de Pan (Dinner Rolls)

Tarta de Calabaza (Pumpkin Pie)

Tarta de Pacanas (Pecan Pie)

