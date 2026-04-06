El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha tomado una decisión que marca un cambio en la gestión migratoria actual: suspender temporalmente la adquisición de nuevos centros de retención. Lo que parecía una realidad, ahora tendrá que esperar; sin embargo, se despierta la curiosidad de saber la razón de este cambio repentino. En esta nota, te explicaré cuáles son los motivos detrás de este anuncio y qué implicaciones tendrá en el sistema migratorio del país en los próximos meses.

Desde que Donald Trump asumió el mandato de Estados Unidos, reforzó el sistema migratorio con el propósito de expulsar la mayor cantidad de extranjeros que no contaban con un estatus legal; sin embargo, el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado fuertes cuestionamientos.

El uso de fuerza excesiva por parte de los agentes federales y los constantes operativos han sembrado un temor entre las comunidades inmigrantes hasta la fecha. Es más, centeneras de personas no han dudado en compartir sus experiencias bajo custodia federal.

Los agentes de ICE han obtenido el repudio de las comunidades inmigrantes por sus operativos realizados en distintos puntos de EE.UU. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Existió compras de almacenes

Recientemente, se pudo conocer que el ICE había logrado acuerdos con propietarios de almacenes para ejecutar la compra de estos espacios . La finalidad era convertirlos en nuevos centros de detención para estos inmigrantes.

Si bien la agencia federal adquirió 11 almacenes ubicados en los estados de Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Utah, otros ocho acuerdos no lograron un buen puerto debido a que los dueños decidieron no concluir las ventas .

El nuevo funcionario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aclaró que el fracaso en las transacciones de compra se debe a que las instalaciones en cuestión carecían de la infraestructura necesaria para el manejo de desechos y el suministro de agua.

ICE tenía planificado comprar nuevas instalaciones para colocar a más inmigrantes bajo custodia federal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué se pausó la compra de almacenes por parte de ICE

Una de las razones de esta decisión se relaciona a la destitución de Kristi Noem al cargo de Secretaria de Seguridad Nacional; se determinó que se revisarían todos los contratos firmados durante su gestión y conocer si existió alguna irregularidad .

“Como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”, fueron las palabras de un alto funcionario en calidad de anónimo a NBC News.

Resultó sorprendente que alcaldes, gobernadores y comisionados desconocían por completo de las adquisiciones de instalaciones realizadas por ICE, lo que desató una serie de reclamos por parte de estos funcionarios, aún cuando la mayoría respaldaba las políticas migratorias de la Administración Trump.

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