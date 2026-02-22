Autoridades locales reportaron bloqueos en avenidas clave de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, que conectan con los puentes internacionales hacia Texas. Los cierres afectan rutas habituales para quienes buscan cruzar la frontera por tierra, por lo que la movilidad dentro de la ciudad se vio limitada. Los avisos comenzaron a circular horas después de que fuentes federales confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo en Jalisco. Hasta el mediodía, no existía confirmación oficial de que los bloqueos en Tamaulipas estuvieran directamente relacionados con ese hecho.

Ante lo ocurrido, la Embajada de Estados Unidos en México emitió el 22 de febrero una alerta de seguridad por “operaciones de seguridad en curso” y reportes de cierres viales en distintas entidades del país. En el aviso se menciona a Tamaulipas, incluido Reynosa, punto clave para los cruces terrestres entre México y Estados Unidos.

La representación diplomática recomendó a ciudadanos estadounidenses evitar zonas con presencia policial o actividad inusual, resguardarse si se encuentran en áreas afectadas, seguir medios locales y acatar indicaciones de las autoridades. También sugirió revisar planes de viaje y mantener comunicación con familiares.

En Nuevo León, la policía estatal Fuerza Civil informó la activación del “Operativo Muralla”, un despliegue de vigilancia en carreteras y accesos estratégicos. El objetivo, según autoridades estatales, es reforzar la seguridad y supervisar puntos de entrada ante posibles riesgos derivados de la situación.

Para quienes usan los puentes internacionales entre Texas y Reynosa, la alerta no implica un cierre automático de la frontera.; sin embargo, se insiste en verificar información oficial, confirmar el estado de las vialidades y consultar los tiempos de espera antes de salir, ya que los accesos pueden verse afectados por desvíos o cierres internos.

De acuerdo con reportes oficiales, los bloqueos se localizaron en Libramiento Reynosa–Monterrey (colonia Cumbres), carretera Matamoros–Reynosa (sector Las Urracas), bulevar Miguel Hidalgo y Costilla (Oriente Dos, Valle Alto y Vista Hermosa) y carretera a Río Bravo (colonia Aeropuerto).

Los tiempos de cruce pueden revisarse en el sistema Border Wait Times de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para los puentes Hidalgo, Anzaldúas y Pharr, si aparece “Update Pending”, significa que aún no hay datos recientes. En emergencias, se recomienda llamar al 911.

Operativo en Jalisco termina con la vida de ”El Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Según Reuters, el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, murió tras resultar gravemente herido durante un operativo militar en Jalisco, informaron autoridades mexicanas.

El Ministerio de Defensa explicó que hubo un enfrentamiento armado y que el capo falleció mientras era trasladado por aire a Ciudad de México. La dependencia añadió que autoridades de Estados Unidos aportaron “información complementaria” para la operación.

Oseguera, ex policía, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país que en pocos años se expandió a nivel internacional y rivalizó con el Cártel de Sinaloa.

El operativo ocurrió en medio de una mayor presión del gobierno de Donald Trump sobre la administración de Claudia Sheinbaum para intensificar la lucha contra el narcotráfico, incluso con advertencias de posible intervención estadounidense.

La muerte de El Mencho desató una ola de violencia en varias regiones de México, con vehículos incendiados y carreteras bloqueadas en más de media docena de estados.

Autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México pidieron a la población resguardarse, mientras aerolíneas como Air Canada, United Airlines y American Airlines suspendieron o cancelaron vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara ante la situación de inseguridad.

