Qué se sabe de la muerte de ‘El Mencho’, el más poderoso capo del narcotráfico en México

El Mencho, líder del CJNG, fue abatido por el ejército de México.
Por Agencia AFP

El ejército de México anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.

