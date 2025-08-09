En la era digital, la conexión a Internet y el servicio telefónico ya no son lujos: son herramientas esenciales para trabajar, estudiar, comunicarse e incluso realizar gestiones básicas. Sin embargo, mantener esa conexión puede convertirse en un gasto considerable, y no todos los estados de Estados Unidos cobran lo mismo. Dependiendo de dónde vivas, estas facturas pueden llevarse una tajada importante de tu ingreso anual.

Un análisis de Power Choice Texas revela que, en algunos lugares, el costo combinado de teléfono e Internet supera los 1,600 dólares anuales por persona, absorbiendo más del 3% de los ingresos en promedio. Y aunque no se trata de un gasto como la vivienda o la comida, la conectividad se ha vuelto tan imprescindible que muchos hogares no pueden reducirlo sin afectar su calidad de vida.

La investigación también consideró la calidad de la conexión, medida por la velocidad promedio de Internet con datos de HighSpeedInternet.com. El resultado es un ranking que muestra dónde la conectividad es más cara y, en algunos casos, menos eficiente. Los números sorprenden: en los 10 estados que lideran la lista, el bolsillo de los residentes se ve especialmente presionado.

El precio que puedes pagar por los servicios de teléfono e Internet en Estados Unidos varía considerablemente según dónde vivas (Foto: Freepik)

LOS ESTADOS QUE MÁS PAGAN POR TELÉFONO E INTERNET

1. Kansas

Encabeza el ranking, pero no por buenas razones. Sus residentes destinan el 3.48% de su ingreso anual a conectividad, unos 1,576 dólares por persona, para obtener apenas 186.88 Mbps de velocidad. Esto lo ubica en el puesto 34 del país en rendimiento, una combinación poco favorable entre precio y calidad.

2. Washington

Aunque Kansas lidera en proporción de ingresos, Washington se lleva el título de mayor gasto absoluto: 1,618 dólares al año por persona. Esto representa el 2.70% del ingreso promedio, con una velocidad de 201.11 Mbps que, aunque aceptable, no logra colarse en el top 20 nacional.

3. Texas

El gasto en Texas asciende a 1,225 dólares anuales, equivalente al 2.67% de los ingresos. Sin embargo, aquí hay una buena noticia: la velocidad promedio es de 225.74 Mbps, situando al estado entre los 10 mejores del país en rapidez, lo que mejora la relación costo-beneficio.

4. Pennsylvania

En Pennsylvania, los habitantes pagan 994 dólares al año (2.10% de su ingreso) por una velocidad de 204.66 Mbps, que se mantiene en la media.

5. Virginia

Virginia ofrece un balance atractivo: 1,018 dólares anuales (2.04% del ingreso) por 230.49 Mbps, la sexta velocidad más rápida del país.

6. New Hampshire

New Hampshire destina 992 dólares al año (1.99% de ingresos) con una velocidad de 217.06 Mbps, un poco por encima de la media.

En la sociedad actual, desconectarse no es una opción (Foto: Freepik)

7. California

California, con 1,004 dólares (1.86% de ingresos), se beneficia de 223.59 Mbps y ocupa el noveno lugar nacional en velocidad, aunque su alto costo de vida general hace que el gasto pese más.

8. New York

Nueva York paga 1,030 dólares anuales (1.81% de ingresos) para obtener 208.05 Mbps, un servicio decente pero no espectacular.

9. Alaska

Alaska es el caso más llamativo: más de 1,000 dólares al año (1.79% de ingresos) para la peor velocidad del país, apenas 125.09 Mbps, un problema especialmente grave en sus zonas rurales.

10. Massachusetts

Cierra la lista con $1,006 dólares anuales (1.66% de ingresos) y una velocidad de 218.54 Mbps, en el puesto 12 a nivel nacional. La alta media salarial local amortigua el golpe, pero sigue siendo un gasto relevante.

