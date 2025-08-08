En California, no existe una fecha única para iniciar el nuevo año académico. Cada distrito escolar tiene la autonomía de definir su propio cronograma, siempre que se cumpla el mínimo estatal de 180 días de clase. Esta flexibilidad provoca que las fechas de inicio varíen incluso dentro de una misma región.

La tendencia general para el año escolar 2025-2026 marca un retorno a las aulas durante la primera quincena de agosto. Las autoridades educativas locales ya han publicado sus calendarios, y lo mismo ha hecho el sistema universitario público del estado.

¿Qué días comienzan las clases escolares en los distintos distritos?

En gran parte de California, los estudiantes volverán a clases entre el lunes 11 y el lunes 18 de agosto. Algunas fechas confirmadas por los distritos más representativos son:

San Diego (SDUSD) : apertura el 11 de agosto y cierre previsto el 5 de junio de 2026 .

: apertura el y cierre previsto el . Los Ángeles (LAUSD) : las clases arrancan el 14 de agosto , e incluyen un receso invernal desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero .

: las clases arrancan el , e incluyen un receso invernal desde el . San Francisco (SFUSD) : el ciclo comenzará el 18 de agosto , siendo una de las últimas jurisdicciones en retomar clases.

: el ciclo comenzará el , siendo una de las últimas jurisdicciones en retomar clases. San Bernardino (Rim of the World USD): el primer día será el martes 12 de agosto, según su cronograma oficial.

Cada distrito también ha definido feriados escolares, recesos intermedios y el fin del ciclo lectivo, que generalmente se sitúa en los primeros días de junio de 2026.

Estudiantes en California se preparan para el regreso a clases en agosto de 2025, con fechas que varían según el distrito escolar y el nivel educativo. (Foto: iStock)

¿Y las universidades públicas de California cuándo retoman actividades?

La Universidad Estatal de California (CSU), que agrupa a más de 20 campus y atiende a cientos de miles de alumnos, estableció su calendario semestral para el ciclo 2025-2026 con fechas ya disponibles en su web institucional.

El semestre de otoño se pondrá en marcha el lunes 18 de agosto, aunque las clases comenzarán formalmente el martes 19. Algunas fechas clave:

Receso de otoño : del 24 al 26 de noviembre.

: del 24 al 26 de noviembre. Fin de clases : sábado 6 de diciembre.

: sábado 6 de diciembre. Exámenes finales : del 8 al 13 de diciembre.

: del 8 al 13 de diciembre. Cierre del semestre: sábado 20 de diciembre.

Para el semestre de primavera, las clases iniciarán el 20 de enero de 2026, con vacaciones de primavera entre el 30 de marzo y el 5 de abril. El año académico concluirá con las graduaciones entre el 18 y el 23 de mayo, y el cierre del semestre será el sábado 23.

También están programados tres intersemestrales: invierno (enero), mayo y verano. Este último finalizará el 8 de agosto de 2026, y las calificaciones se entregarán el miércoles 12 de agosto.