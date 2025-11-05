A pesar de la reciente llegada del clima fresco de otoño a la ciudad de Nueva York, el invierno no tardará en manifestarse. Sin embargo, gracias al pronóstico que sugiere un periodo inicial de invierno e incluso el otoño más suaves de lo habitual, podrías guardar la ropa de nieve por un tiempo.

El pronóstico de invierno de la NOAA, elaborado por el Centro de Predicción Climática, sugiere que la mayor parte de Estados Unidos, incluida Nueva York, experimentará temperaturas por encima del promedio hasta diciembre. El informe trimestral (hasta febrero) para Nueva York no indica cambios significativos en cuanto a la humedad o las temperaturas.

El sur de EE. UU. experimentará un clima más cálido y seco de lo habitual, mientras que en el noreste también se espera que el invierno sea más benigno (menos frío).

Este es el pronóstico de otoño de la NOAA para Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un otoño con temperaturas por encima del promedio en todo el estado de Nueva York. La probabilidad de que este fenómeno ocurra se sitúa entre el 40% y el 50% , cubriendo los meses de octubre, noviembre y la llegada de diciembre.

¿Habrá tormentas de nieve y ventiscas en Nueva York este invierno?

El pronóstico de invierno de la NOAA no detalla si la precipitación se presentará como lluvia, nieve o hielo, sino que se limita a indicar si el volumen total será mayor o menor de lo habitual. Por su parte, la predicción de nevadas depende crucialmente de la intensidad y ruta de las tormentas, factores que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afirma que no suelen ser pronosticables con más de una semana de antelación.

¿Cuándo nieva en Nueva York?

Las primeras nevadas en Nueva York suelen ocurrir en noviembre o diciembre. Son pequeñas nevadas que parecen más bien nieve húmeda. Es poco probable que haya una Navidad blanca en Nueva York. Las nevadas intensas solo ocurren en enero, febrero y principios de marzo .

A veces, en Nueva York se producen fuertes nevadas , conocidas como ventiscas. En pocas horas, puede caer fácilmente medio metro de nieve o más en la ciudad. A menudo, después de la nevada, el tiempo es agradable: cielo azul despejado y sol radiante. Sin embargo, los días posteriores pueden ser especialmente fríos debido al viento gélido, por lo que la sensación térmica suele ser aún más baja.