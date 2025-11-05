Estados Unidos ha entrado oficialmente a la temporada de invierno 2025-2026, una etapa donde muchas ciudades quedan vestidas de blanco, cubiertas por la nieve que empieza a caer desde los meses de octubre y noviembre, aunque en regiones muy específicas estas nevadas se anticipan para el mes de septiembre. ¿Quieres saber el pronóstico de las primeras nevadas en Estados Unidos? Aquí te cuento cuáles son los pronósticos para todas las regiones en USA donde caerá la nieve en los próximos meses .

ESTADOS UNIDOS, 04/11/2025.- Las zonas de montaña y regiones con cotas superiores a 2,000 metros afrontarán grandes retos este noviembre 2025 por intensas nevadas, acumulaciones históricas y recomendaciones prioritarias para viajar seguro y proteger el hogar. FOTO DE DANIEL SLIM PARA AFP / DANIEL SLIM

¿Cuándo cae la nieve en Estados Unidos? Pronósticos de las primeras nevadas

Las ciudades que son las primeras en recibir las nevadas en Estados Unidos son aquellas que se encuentran en el noreste del país, como Montana, Wyoming y Colorado, que la recibieron en el mes de septiembre y solo en las cimas más elevadas.

A principios de octubre, el resto de Montana, Wyoming, Colorado, Utah y las montañas de Idaho y Dakota del Sur.

Para finales de octubre será en las Cascadas de Washington, Oregon, partes de Nevada, Nuevo México y Grandes Llanuras del Norte. Además, arriba la nieve en Michigan, Adirondacks y las Montañas Blancas de Nueva Inglaterra.

Para los primeros días de noviembre la nieve caerá con mayor intensidad en las cadenas de montañas del oeste, los Grandes Lagos y gran parte del noreste.

Para finales de noviembre los estados del centro recibirán la nieve como Kansas, Nebraska, Iowa, Ohio, Nueva York, Pensilvania y Nueva Inglaterra.

Para principios de diciembre las nevadas llegarán a Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Virginia, Maryland, Nueva Jersey y el sur de Nueva Inglaterra.

Para finales de diciembre llegará a estados como Philadelphia, Baltimore, Washington D.C., Delaware, Arizona, Nuevo México y el norte de Arkansas.

Para el mes de enero finalmente la nevada llegará a los estados del sur como Tennessee, Carolina del Norte, Georgia y Alabama, aunque no hay total claridad de que llegue la nevada a dichos estados.

Otro que también se salva es Florida, donde las nevadas son un fenómeno que ocurren cada muchos años y para este 2026 no hay pronóstico del mismo.

El fenómeno La Niña en EE.UU. está provocando un cambio notable en los patrones de lluvia y temperatura este noviembre. | Crédito: AFP

¿Caerá la nieve en el Día de Acción de Gracias?

Cada cuarto jueves del mes de noviembre se festeja el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y en muchas ocasiones es coincidencia de que caigan los primeros copos de nieve en las regiones que son más frías del país.

El pronóstico de las primeras nevadas para este 2025-26 indican que las ciudades que podrían recibir nieve en el Día de Acción de Gracias son los Bajos Lagos, Buffalo, Chicago y Syracuse. Por otra parte, otras donde habrá alta probabilidad serán Burlington y Nueva Inglaterra. En menor rango de probabilidad se encuentran las Planas del Norte, partes de Texas y Oklahoma, mientras que Nueva York y Washington D.C. cuentan con escasas chances de que caiga la nieve en el ‘Thanksgiving Day’.

Será una semana fresca, y de clima templado para el Día de Acción de Gracias, con cielos despejados y soleados (Foto: UWMadison / iStock) / UWMadison

¿Qué estados tendrán más nieve en el invierno de 2025-2026?

Según ha pronostica el NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), el fenómeno de La Niña, que es una fase que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial más bajas de lo normal y que refuerza la llegada del aire frío y húmedo, se dará especialmente en el norte del país e intensificará las nevadas en el Pacífico Noroeste y regiones centrales.

Las ciudades que podrían verse seriamente afectadas por La Niña y donde hay pronósticos de nevadas más intensas son: Washington, Oregon, Montana, Dakota del Norte y Minnesota, que van a experimentar una temporada de invierno 2025-26 bastante intensa.