17:47Qué partes de Nueva York tendrán nieve durante el fin de semana de Acción de Gracias 2026
La posibilidad de nieve en Nueva York durante el feriado de Acción de Gracias de 2026 se concentra, por ahora, en algunas zonas elevadas del interior del estado, mientras que para NYC el pronóstico apunta principalmente a lluvia y viento, como suele ser todos los años. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Albany contempla un inicio de precipitación invernal en sectores altos, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución del sistema y sus posibles acumulaciones.
El tradicional desfile de Thanksgiving de Macy’s, uno de los eventos más esperados de noviembre en Estados Unidos, tendrá que esperar para recorrer las calles de Nueva York. La organización anunció un cambio histórico en su calendario debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este jueves 26 de noviembre, cuando miles de personas tenían previsto reunirse para disfrutar de las carrozas, bandas musicales y presentaciones de artistas. La decisión afecta la celebración de su edición número 100 y marca un precedente para este espectáculo, que durante décadas ha formado parte de las festividades por el Día de Acción de Gracias.