El sector agrícola de los Estados Unidos ofrece cada año miles de puestos de trabajo para aquellos inmigrantes que están buscando una oportunidad laboral segura y regulada. Sin embargo, para acceder a estos beneficios y realizar tareas en el campo bajo estatus legal, es necesario tramitar la Visa H-2A . No suele ser un proceso sencillo, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señaló que existe un requisito indispensable para obtener dicho permiso con total éxito. En los siguientes párrafos te mencionaré de cuál se trata.

El programa suele ser crucial para este sector, ya que por ciertas temporadas se necesita contratar trabajadores para cosechas, mantenimiento de cultivos y otras tareas intensivas en el campo. Es una buena oportunidad para cualquier inmigrante que pretenda obtener buenos ingresos económicos.

A diferencia de lo que ocurre con los visados de turismo o estudios, este trámite posee un requisito indispensable. De cumplirlo, te garantiza la oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos, sin temor a ser intervenido por autoridades migratorias.

Laborar en Estados Unidos de manera legal suele ser un sueño para muchos inmigrantes. (Crédito: AFP)

Cuál es el requisito para obtener la Visa H-2A

De acuerdo al USCIS, es necesario que el inmigrante cuente con un empleador del sector agrícola estadounidense que patrocine dicha solicitud. Es decir, esta persona no puede tramitar dicha autorización por cuenta propia.

El proceso consiste en que la empresa agrícola estadounidense justifique formalmente la necesidad de contratar trabajadores extranjeros. Para ello, deberá solicitar una certificación laboral temporal ante el Departamento de Trabajo de EE.UU. y fundamentar que no hay suficiente personal estadounidense disponible.

Como requisito principal, un empleador estadounidense del sector agrícola deberá iniciar el trámite. (Crédito: AFP)

Cuando la empresa obtiene dicha certificación, está apta para presentar la petición ante USCIS. En caso se apruebe el caso, el trabajador inmigrante recién podrá completar la solicitud correspondiente y acudir a una entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos.

En esta etapa, es importante que el solicitante cuente con su pasaporte vigente y presente la documentación requerida. Cumplido el procedimiento, podrá viajar hacia al territorio estadounidense para que se le permita el ingreso y así laborar en el sector agrícola.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí