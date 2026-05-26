MIAMI GARDENS, Florida.- Bienvenidos al sur de Florida, hogar del Heat de Miami, tricampeones de la NBA; los Dolphins de Miami, bicampeones de la NFL; los Marlins de Miami, bicampeones de la Serie Mundial de béisbol; y los Panthers de Florida, bicampeones de la Copa Stanley de hockey.

Ah, y del Inter Miami, vigente campeón de la MLS. Eso significa que este Mundial llega al hogar de Lionel Messi.

Messi y la campeona reinante Argentina no tienen asegurado jugar en Miami Gardens durante este Mundial. Si Argentina gana el Grupo J, como probablemente muchos esperan, jugaría contra el segundo del Grupo H en un partido de dieciseisavos de final el 3 de julio.

La única otra vía posible para que Messi juegue en el sur de Florida durante el Mundial es que Argentina pierda una semifinal y termine en el partido por el tercer puesto.

El equipo de Cristiano Ronaldo, sin embargo, tiene garantizado disputar al menos un partido en Miami Gardens. Entre los equipos que tienen asegurado jugar en el sur de Florida en algún momento de este Mundial están: Escocia, Brasil, Arabia Saudí, Uruguay, Cabo Verde, Colombia y Portugal, el combinado de Cristiano.

Es un crisol de selecciones, con representación de Asia, África, Sudamérica y Europa.

Lugares emblemáticos para visitar

Por tierra y por mar, no faltan maneras de vivir las vistas y los sonidos del sur de Florida. Algunos puntos clave:

Para el arte, el barrio Wynwood de Miami es imperdible. Incluso cuenta con algunos balones de fútbol únicos convertidos en obras de arte. Además, visita el Museo de Ciencias Frost: es increíblemente bueno.

No te pierdas las playas. Miami Beach, Fort Lauderdale Beach y un sinfín de lugares entre ambas: todos valen el viaje.

Al sur están los Cayos de Florida, que suelen hacer que uno sienta que retrocede en el tiempo. Algunos sitios como Key Largo quedan quizá a una hora en auto desde Miami. Key West está a unas horas, pero es un lugar como ningún otro.

La escena gastronómica en Miami

Lo que quieras, el sur de Florida lo tiene.

La Pequeña Habana de Miami es el corazón de la cultura cubana de la ciudad, con muchísimos lugares para saciarse de ropa vieja y sándwiches cubanos. (Amantes del café: si nunca han probado el café cubano, es imprescindible. Es un gusto adquirido, sí, pero anímense).

Hay restaurantes de alta gama por todas partes: carnes, italiano, sushi, un diner de estilo antiguo en South Beach con omelets que podrían alimentar a medio equipo de fútbol, vendedores callejeros, locales temporales, sitios de moda, lo que estés buscando. Ten paciencia y planifica con antelación: serán días muy concurridos en Miami, una ciudad que tiene de todo, incluido el tráfico.

Zonas para aficionados

El FIFA Fan Festival estará en el Bayfront Park de Miami, donde se espera la asistencia de hasta 30.000 aficionados al día para ver los partidos en pantallas gigantes y otras actividades dentro de un enorme anfiteatro. También se planea otra zona para aficionados en Miami Beach, y algunos parques del condado están preparando programación y celebraciones relacionadas con el Mundial.

Opciones de transporte

Ten paciencia. El tráfico aquí es malo cuando no se está jugando el Mundial. Incluso es malo cuando casi no pasa nada.

Un par de buenas opciones a considerar serían Freebee, un servicio de transporte eléctrico bajo demanda, y los trenes Brightline, que conectan Miami con el condado de Palm Beach y más allá.

Consejos sobre el estadio

La buena noticia es que el techo tipo dosel del estadio ofrece al menos cierta protección contra el sol y la lluvia, especialmente en los asientos más alejados del campo de juego.

Pero esto es Miami (Miami Gardens, técnicamente, ya que el estadio está al norte de la ciudad de Miami propiamente dicha). Hará mucho calor. Mucho sol. Bebe mucha agua. Usa protector solar. Ponte un sombrero.

Viste ropa de colores claros.

El estadio en sí es fácil de recorrer y el sistema de sonido y las pantallas de video son de primera. Pero prepárate para un día o una noche largos y calurosos.