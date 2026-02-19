Un nor’easter (potente tormenta extratropical) podría formarse hacia el fin de semana en la Costa Este de EE. UU., aunque todavía hay mucha incertidumbre sobre su trayectoria, intensidad y el tipo de precipitaciones que podría dejar. Hasta el miércoles 18 de febrero, los meteorólogos coincidían en que el sistema es posible, pero que sus efectos finales aún no están definidos. Según Jonathan Erdman, meteorólogo de Weather.com, el sistema podría desarrollarse a partir del domingo 22 de febrero.

“Podría desarrollarse una tormenta en la costa este tan pronto como el domingo [22 de febrero], pero la trayectoria de esta posible tormenta del noreste aún no está determinada, lo que deja inciertos impactos como nieve, lluvia, viento e inundaciones costeras desde Nueva Inglaterra hasta los estados del Atlántico medio”, explicó en un pronóstico publicado el 18 de febrero.

Desde AccuWeather, el meteorólogo Brandon Buckingham advirtió que, aunque la tormenta sigue en los modelos, no hay garantías de que sea fuerte.

“Hay muchas piezas del rompecabezas que tendrían que juntarse en el momento adecuado para que se desarrolle una gran tormenta y traiga fuertes nevadas desde finales de este fin de semana hasta principios de la próxima”, señaló.

Expertos de Weather.com y AccuWeather coinciden en que el sistema aún depende de varios factores clave. (Foto: EFE)

Por su parte, el National Weather Service (NWS) indicó en su discusión de pronóstico que sigue existiendo una señal clara de un sistema de baja presión que se intensificaría frente a la costa del Atlántico medio entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero; sin embargo, también remarcó que los modelos más recientes muestran un desplazamiento más hacia el mar en comparación con proyecciones anteriores.

En concreto, el servicio meteorológico explicó que el modelo europeo sitúa la tormenta más lejos de la costa y que otras simulaciones han comenzado a inclinarse en esa misma dirección. Esto implicaría que, aunque podría haber efectos en zonas costeras, el impacto tierra adentro sería menor en gran parte del noreste.

“La principal incertidumbre es dónde se desplaza exactamente ese sistema de baja presión”, dijo Erdman. “Eso afecta quiénes pueden ver nieve, lluvia, viento e inundaciones costeras y la magnitud de esos impactos”.

De confirmarse un trayecto más cercano a la costa, podrían registrarse lluvias intensas, nieve, vientos fuertes e inundaciones costeras. (Foto: Yuki IWAMURA / AFP)

Entre los escenarios posibles, mencionó uno en el que la tormenta se forma demasiado tarde o demasiado lejos de la costa, dejando solo lluvias o nevadas leves y vientos fuertes aislados el domingo.

El otro escenario sería un sistema que se fortalezca y se acerque más a la costa, con riesgo de inundaciones costeras, vientos intensos y precipitaciones más fuertes, tanto en la franja costera como en algunas áreas del interior.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, una trayectoria más alejada reduciría los efectos tierra adentro, concentrando las lluvias o nevadas más intensas cerca de la DelMarVa Peninsula y extendiéndose hacia el este de Carolina del Norte.

Qué es un nor’easter y cuáles son sus efectos en el clima

Según el Servicio Meteorológico Nacional, un nor’easter es un sistema de tormentas que se forma a lo largo de la costa este de América del Norte y recibe su nombre por los vientos del noreste que lo caracterizan. Puede presentarse en cualquier época del año, pero es más frecuente y fuerte entre septiembre y abril. A lo largo de la historia, estos sistemas provocaron grandes nevadas, lluvias intensas e inundaciones costeras.

Estas tormentas suelen desarrollarse entre Georgia y Nueva Jersey y se desplazan hacia el noreste, alcanzando su mayor intensidad cerca de Nueva Inglaterra y el este de Canadá. Sus efectos incluyen nieve o lluvia intensa, vientos fuertes, marejadas e inundaciones costeras. Las zonas más pobladas del corredor entre Washington D. C. y Boston se encuentran entre las más vulnerables a sus impactos.

Los Nor’easters se originan por el contraste entre el aire frío del Ártico y el aire cálido del Atlántico y el Golfo de México, una diferencia de temperaturas que favorece su formación.

Los servicios meteorológicos monitorean estas condiciones y emiten alertas cuando existe riesgo.

Ante la amenaza de uno de estos sistemas, las autoridades recomiendan prepararse con suministros básicos, contar con un plan familiar de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios para reducir riesgos.

