Desde hace años, Nueva York figura entre las ciudades más deseadas para establecerse, y con razón: brinda excelentes oportunidades de trabajo, sobre todo en finanzas, arte y medios, además de una rica diversidad cultural, un ritmo intenso y la ventaja de poder moverse sin auto gracias a su amplio sistema de transporte público. Si estás considerando mudarte a este epicentro mundial de la cultura, la gastronomía y el entretenimiento, aquí te explicamos cuánto necesitas ganar para vivir con comodidad en NY.

De ilusión a realidad: el salario exacto para vivir cómodamente en Nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ SALARIO NECESITAS PARA VIVIR CÓMODAMENTE EN NUEVA YORK?

De acuerdo con un estudio de SmartAsset, una empresa de tecnología financiera, para vivir cómodamente en Nueva York necesitas ganar US$158,954 al año, aunque esta cifra aplica solo para un adulto soltero que busca mantener un nivel de vida considerado confortable.

¿Y si tengo una familia de cuatro integrantes? Tu salario debe ser US$337,875. Sin embargo, el ingreso familiar medio en la ciudad es de US$81,228.

¿Cómo distribuir los ingresos del hogar para vivir cómodamente?

Para asegurar un estilo de vida cómodo en Nueva York o en cualquier otro lugar, el informe señala que las personas deben usar la regla 50/30/20, una técnica común de presupuestación que engloba estos tres pilares:

El 50% de los ingresos netos se destina a necesidades.

El 30% de los ingresos se destina a deseos.

El 20% de los ingresos se reserva para el futuro.

“Para comprender realmente el contexto de los ingresos de un hogar, es necesario compararlos con los costos locales y los objetivos a largo plazo, que pueden fluctuar con el tiempo. Para la mayoría de las personas, los mismos pilares conforman los gastos más importantes e innegociables de su presupuesto. Estos incluyen necesidades básicas como vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte, y probablemente algunos gastos discrecionales en pasatiempos, actividades y otros a enriquecimiento personal”, precisa.

Cabe mencionar que SmartAsset evaluó el salario necesario para alcanzar este ideal 50/30/20, considerado un sueldo confortable, basándose en los costes locales de 100 de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

Nueva York es una ciudad con muchos anuncios con luces que jalan la atención de los peatones (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

¿QUÉ OTRAS CIUDADES LE SIGUEN A NUEVA YORK?

Nueva York encabeza el top 10 de las ciudades más costosas para vivir en Estados Unidos, por lo que el ingreso necesario para residir allí debe ser elevado.

Le sigue de muy cerca San José, en California, ya que un adulto soltero debe ganar anualmente US$158,080. Luego están empatadas las ciudades californianas Irvine, Anaheim y Santa Ana, con un sueldo al año de US$151,965.

Datos y metodología: SmartAsset utilizó datos de la Calculadora de Salario Digno del MIT para recopilar el costo de vida básico para una persona sin hijos y para dos adultos trabajadores con dos hijos. Estos incluyen el costo de las necesidades básicas, como vivienda, alimentación, transporte e impuestos sobre la renta. La última actualización se realizó el 15 de febrero de 2026.

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