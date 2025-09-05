Muchos latinos prefieren quedarse en sus casas para evitar ser arrestados ante los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Sin embargo, un hecho reciente ha puesto en evidencia que tampoco sería una medida segura. Sucede que agentes federales detuvieron a seis extranjeros tras ingresar a un edificio en Jackson Boulevard, Chicago. La situación obligó que la misma propietaria brinde su descargo.

En una conversación con CBS News, la dueña, Arminda Castelin, recordó el momento en que uno de sus inquilinos la llamó con desesperación para avisarle sobre la presencia de las autoridades migratorias en el interior de su edificio.

Si bien le pareció extraño ese aviso, decidió visitar su inmueble al día siguiente para corroborar la información. Fue entonces cuando se enteró que seis de sus inquilinos habían sido arrestados y pudo observar los daños ocasionados durante el operativo, tales como puertas rotas.

La inesperada presencia de estos agentes federales en este edificio, ubicado en el sur de Austin, ha provocado que el resto de inquilinos decidieran abandonar sus apartamentos, afectando considerablemente a Arminda.

Este es el momento en que los agentes de ICE ingresan a los apartamentos para arrestar a los inquilinos. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

Le están pidiendo ayuda

La propietaria está pasando por una situación abrumadora, pues asegura que recibe constantes llamadas por parte de estos inquilinos que se encuentran bajo custodia de ICE. “Es muy triste, ¿sabes? Solo intento ayudarlos”, expresó.

Esto genera una cierta confusión en esta iniciativa de ICE para irrumpir en este edificio. Arminda aseguró que, antes de que sus inquilinos firmaran los contratos de alquiler, revisó sus identificaciones y documentos para corroborar que fueran residentes legales.

Arminda Castelin afirma que los inquilinos detenidos la están llamando para solicitarle ayuda, a fin de que brinde su declaración. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

¿Qué hacer si soy detenido por agentes de ICE?

En caso hayas sido interceptado por los agentes de inmigración en tu hogar o cualquier lugar público, debes saber que cuentas con ciertos derechos, tales como guardar silencio, llamar a un abogado y recibir visitas por parte del representante legal, consulado y/o familia.

Es necesario que mantengas la calma en todo momento y no opongas resistencia. Además, por ningún motivo brindes información falsa o firmes cualquier documento.

