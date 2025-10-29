¡Ya casi llegan las fechas más esperadas del año por millones de compradores! El Black Friday y el Cyber Monday 2025 están a la vuelta de la esquina, y con ellos, una avalancha de ofertas, descuentos y oportunidades únicas para adelantar las compras navideñas. Si planeas renovar algún electrodoméstico, comprar regalos o aprovechar precios bajos en tecnología, moda o artículos del hogar, este es el momento de estar atento: las promociones ya comenzaron a aparecer en muchas tiendas, tanto físicas como online.

¿CUÁNDO SE CELEBRARÁ EL BLACK FRIDAY?

De acuerdo con el calendario de este año, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre de 2025, lo que significa que el Black Friday tendrá lugar el viernes 28 de noviembre . Esta jornada marca oficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas, una tradición que nació en Estados Unidos pero que hoy se celebra en todo el mundo, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 70% en algunos productos.

El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas (Foto: AFP)

Aunque el Black Friday solía concentrarse en un solo día, en los últimos años las tiendas han comenzado a extender las promociones por varios días o incluso semanas.

Grandes cadenas minoristas y plataformas de comercio electrónico ya publican sus primeras rebajas a inicios de noviembre, mientras que muchas marcas optan por adelantar el “viernes negro” para atraer a los compradores más previsores.

Cyber Monday es un evento de compras online que se celebra el lunes después del Black Friday (Foto: Freepik)

LA FECHA CONFIRMADA DEL CYBER MONDAY

Justo después del Black Friday llega su contraparte digital: el Cyber Monday, un evento dedicado exclusivamente a las compras en línea. Este año se celebrará el lunes 1 de diciembre de 2025 , tres días después del Black Friday. Durante este día, los principales portales de comercio electrónico —como Amazon, eBay o Walmart— lanzan rebajas adicionales, especialmente en artículos tecnológicos, software, gadgets, viajes y servicios digitales.

Tanto el Black Friday como el Cyber Monday representan una oportunidad ideal para aprovechar precios más bajos y realizar compras anticipadas para las fiestas.

Sin embargo, los expertos recomiendan planificar con anticipación: elaborar una lista de productos prioritarios, comparar precios y establecer un presupuesto realista antes de dejarse llevar por la emoción de las ofertas.

También es importante verificar la autenticidad de las promociones. Algunos comercios inflan precios días antes para simular descuentos mayores, por lo que se aconseja revisar el historial de precios y usar extensiones o aplicaciones que detectan verdaderas rebajas. En el caso de las compras en línea, asegúrate de comprar en sitios seguros y evitar enlaces sospechosos o promociones demasiado buenas para ser verdad.

