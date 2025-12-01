Desde este lunes 1 de diciembre, se ha reportado una nueva tormenta invernal que está progresando rápidamente en distintas zonas del centro de Estados Unidos. A causa de ello, se está registrando dificultades para viajar. Sin embargo, existe un término que ha generado alerta: bomba ciclónica. ¿De qué trata? A continuación, te brindaré la explicación.

Qué es una bomba ciclónica

De acuerdo a la información brindada por CNN, se trata de una tormenta que se fortalece con rapidez mientras sigue avanzando. Generalmente, la presión cae, al menos, 24 milibares en un lapso de 24 horas y esto ocasionaría que aumenten las amenazas de este fenómeno meteorológico.

Un dato importante a mencionar es que el punto de referencia se basa en la latitud de la tormenta. Por lo tanto, el requerimiento de milibares podría cambiar según dónde se origine la tormenta.

Entonces, ¿por qué se le denomina ‘bomba ciclónica’? Este término se popularizó gracias a una investigación publicada por Monthly Weather Review, publicada en 1980. En ella, los meteorólogos Fred Sanders y John Gyakum realizaron sus propias indagaciones basándose en el estudio del investigador sueco, Tor Bergeron.

La bomba ciclónica se trata del fortalecimiento rápido de una tormenta. (Crédito: Freepik)

En un principio, Bergeron realizó su investigación en Escandinavia, donde las tormentas tienden a fortalecerse con mayor rapidez debido a su latitud. Posteriormente, Sanders y Gyakum ajustaron las reglas de Bergeron para hacerlas más flexibles. Fue así que añadieron la palabra ‘bomba’ a causa del poder explosivo que traen consigo las tormentas originadas por las caídas de presión.

La bomba ciclónica que llegará al noreste de EE.UU.

Este evento se seguirá fortaleciendo este martes cuando esté avanzando por la costa este del país norteamericano hacia atlántica de Canadá. Esto ocasionará que se convierta en un ciclón bomba.

Se espera una gran presencia de nevadas totales hacia el interior de las principales ciudades a lo largo del corredero I-95 del noreste de Estados Unidos. Esto ocasionaría que 70 millones de personas que residen en esta zona se vean afectadas.

Las principales ciudades a lo largo del corredor I-95 podrían presenciar nevadas totales. (Crédito: Freepik)

Qué ciudades se verán afectadas por la bomba ciclónica

De acuerdo a la información de CNN, esta nueva ronda de nieve y hielo está avanzando en partes de las Llanuras Centrales y seguirá su recorrido por el Medio Oeste, el sur de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio hasta la noche de este lunes.

También se espera una ligera capa de nieve hasta varios centímetros más de esta precipitación en las ciudades del Medio Oeste y los Grandes Lagos, tales como Chicago, Madison, Wisconsin, Springfield e Illinois.

Para el día martes 2 de diciembre, la tormenta será la primera de la temporada en zonas de Nueva Inglaterra y la región Atlántico Medio. Esto ocasionaría un tráfico matutino debido a la presencia de nieve en Pittsburgh, Albany y Buffalo.

Las ciudades de Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington también presenciarían nieve; sin embargo, es probable que los copos se conviertan primero en lluvia. Actualmente, se prevé que la mayor acumulación de nieve en el noreste de EE.UU. se registraría em Pensilvania, la parte alta del valle de Hudson, el oeste y centro de Massachusetts, la mitad sur del Vermont y Nueva Hampshire, y el este de Maine. Se espera caigan 15 centímetros de nieve o más en estas áreas.

