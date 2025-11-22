Recientemente, la Administración Trump ha puesto en marcha una campaña de reclutamiento con el propósito de contratar a jueces de inmigración que cumplan con los lineamientos de deportación masiva de inmigrantes indocumentados . A continuación, te brindaré detalles sobre el sueldo ofrecido y qué repercusión tendrá contra los extranjeros “indocumentados” que residen en Estados Unidos.

Esto se pudo conocer ante la reciente publicación en X (anteriormente Twitter) de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para seguir cumpliendo las políticas migratorias impuestas por el actual Gobierno.

“Si eres un profesional de derecho, la Administración Trump te está pidiendo que te unas al Departamento de Justicia como ‘juez de deportación’ para restaurar la integridad y el honor del sistema de tribunales de inmigración de nuestra nación”, se lee en el post publicado en dicha red social.

Lo curioso de este anuncio radica en la nueva denominación de los jueces de inmigración, ya que se les llamó “jueces de deportación”. Sin embargo, aún no está definido si el Departamento de Justicia ha cambiado o si planea modificar formalmente el título de los jueces.

Este fue el post publicado por la secretaria Kristi Noem en relación a una nueva convocatoria de 'jueces de deportación'. (Crédito: @Sec_Noem / X)

Cuál es el rango salarial que ofrece el gobierno estadounidense a los postulantes

Según lo señalado por la secretaria Noem, aquellos postulantes que tomen el puesto de ‘juez de deportación’ percibirán un salario que oscila entre los $159,951 y $207,500. Además, se otorgará un incentivo económico para aquellos que trabajen en ciudades como Nueva York, Boston y San Francisco.

Habrán plazas en 70 ubicaciones de todo el país y se les otorgará la posibilidad a los nuevos ‘jueces de deportación’ que trabajen a tiempo completo de manera remota.

Los jueces contratados percibirán un salario que oscila entre los $150 mil y $200 mil. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo afecta a los migrantes

Según lo indicado por USA Today, en el primer mes del mandato del presidente Donald Trump, se tomó la radical decisión de despedir a altos funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Según expertos, la medida se debe a que dicho personal no estaba alineado a la visión política de la actual Administración.

Esto conllevó a que decenas de jueces de inmigración pierdan sus puestos de trabajo y ahora se esté solicitando nuevo personal. Por lo tanto, esto sería un punto en contra para inmigrantes que estén en un proceso de audiencia, ya que tendrían menos posibilidades de permanecer en EE.UU.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!