El fin de semana llega con un cambio radical en el clima de Estados Unidos. Tras varios días de temperaturas templadas en buena parte del país, el escenario da un giro brusco: nieve en zonas del Noroeste, tormentas en el valle de Ohio y una masa de aire frío que comenzará a extenderse desde el norte hacia el este. El mensaje es claro: es momento de sacar abrigos, botas y guantes porque el invierno está a la vuelta de la esquina.

Durante este viernes 7 de noviembre, el panorama todavía luce contrastante. En las montañas del Noroeste, especialmente en las Rocosas, ya se observa nieve, mientras que en zonas más bajas del país aún se registran temperaturas que rondan los 90 grados. En paralelo, el valle de Ohio lidia con tormentas que marcarán la transición hacia condiciones mucho más frías.

Clima en Estados Unidos mañana

Pero el cambio fuerte llegará mañana sábado 8 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico, el aire gélido comenzará a desplazarse hacia el norte y el centro del país. Chicago es uno de los ejemplos más claros del desplome: hoy registran máximas cercanas al rango de los 70 grados, pero para mañana se espera que el termómetro caiga hasta los 34 grados. Un descenso brusco que anticipa lo que se viene.

El sábado 8 de noviembre traerá a EE.UU. un desplome marcado de temperaturas con la llegada del aire frío. | Crédito: Noticias Telemundo

Y el domingo 9 de noviembre será aún más evidente. Se espera un ambiente muy fresco en el centro del país, acompañado de nieve sobre Chicago y el área de los Grandes Lagos, un indicio de que el invierno se adelanta con fuerza. Incluso en el centro de Florida, donde usualmente el frío tarda más en sentirse, las máximas del domingo podrían ubicarse en el rango de los 60 grados.

El domingo 9 de noviembre, EE.UU. verá nieve y un ambiente invernal desde el centro hasta el este del país. | Crédito: Noticias Telemundo

El resumen no deja dudas: este fin de semana marcará el inicio real del ambiente invernal. Desde el centro hasta el este del país se necesitarán capas, abrigos y todo lo que ayude a enfrentar temperaturas mucho más bajas durante los próximos días.

