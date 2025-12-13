Las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump ha autorizado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen operativos para detener y deportar a inmigrantes calificados de “ilegales”. Sin embargo, estos también pueden recibir multas civiles. En caso eres un extranjero que reside en Estados Unidos, es sumamente crucial que conozcas cuáles son esas sanciones y a cuánto asciende el monto en dólares.

Estas sanciones derivan de la reforma migratoria de 1996, conocida formalmente como Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés).

Esta normal impone tres tipos de multas, dirigidas especialmente a aquellos inmigrantes que no abandonen el territorio americano. Presta atención, ya que te brindaré una explicación más detallada de cada sanción.

En distintas localidades, los agentes de ICE realizan operativos para detener inmigrantes ilegales. (Crédito: EFE)

Cuáles son las multas más comunes que se imponen a los inmigrantes indocumentados

Multa por no salir de EE.UU. después de una orden de deportación (sección 1324D): la ley de inmigración cobraría hasta unos $500 por día; sin embargo, ante la inflación y regulaciones recientes, este monto ascendería a $998 diarios como tope máximo. Esto se puede acumular durante meses o años.

la ley de inmigración cobraría hasta unos $500 por día; sin embargo, ante la inflación y regulaciones recientes, este monto ascendería a $998 diarios como tope máximo. Esto se puede acumular durante meses o años. Multa por no cumplir con una salida voluntaria (sección 1229C): si un inmigrante acepta salir voluntariamente de EE.UU. y no cumple en el plazo indicado, recibiría sanciones que oscilan entre los $1,600 a más de $8,000. Dependerá netamente del caso.

si un inmigrante acepta salir voluntariamente de EE.UU. y no cumple en el plazo indicado, recibiría sanciones que oscilan entre los $1,600 a más de $8,000. Dependerá netamente del caso. Multas por entradas ilegales o repetidas: si bien no tiene relación con abandonar el territorio americano, esta multa fue impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump. El inmigrante recibiría multas de hasta $500 por cada ingreso o intento de entrada ilegal a EE.UU.

Estas multas se pueden acumular, ocasionando que la deuda se incremente y sea difícil de pagar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Los inmigrantes pueden apelar a estas multas?

Un inmigrante tiene la posibilidad de apelar o impugnar en caso reciba alguna multa civil de inmigración; no obstante, es recomendable que este proceso se inicie con una asesoría legal. Entre las acciones más recomendables son:

Presentar una respuesta escrita a la ‘Notice Of Intent to Fine’: si recibes un aviso de intención de imponer multa, tienes un plazo limitado para responder por escrito, negar los cargos, alegar defensas y aportar pruebas.

si recibes un aviso de intención de imponer multa, tienes un plazo limitado para responder por escrito, negar los cargos, alegar defensas y aportar pruebas. Pedir una revisión administrativa: las reglas de 8CFR Parte 280 te brindan la oportunidad de solicitar que un oficial reconsidere el monto o, incluso, retire la multa si hay errores de cálculo o razones humanitarias.

las reglas de 8CFR Parte 280 te brindan la oportunidad de solicitar que un oficial reconsidere el monto o, incluso, retire la multa si hay errores de cálculo o razones humanitarias. Apelar ante un juez de inmigración o la BIA: si tu multa está vinculada a un proceso de deportación o una orden final, tu defensa puede intentar que un juez de inmigración revise aspectos de tu caso, lo que afectaría la base jurídica de la multa.

