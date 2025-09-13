A más de cinco meses de formalizarse su divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck aún mantienen ciertos vínculos que pretenden cerrarlos definitivamente. Recientemente, se pudo conocer que la ‘ Diva de Bronx ’ seguiría viviendo en una lujosa mansión que adquirió con el actor estadounidense cuando estaban casados. ¿Por qué?

Este detalle fue captado cuando la cantante de 56 años publicó en Instagram distintas fotografías en el interior de una habitación que formaría parte de este inmueble. Según Daily Mail, ambas celebridades la adquirieron a mitades del 2023 por un valor de US$60 millones.

Si bien distintas fuentes aseguran que esta propiedad fue puesta a la venta, lo curioso es que ‘JLo’ aún sigue habitando en ella, pero ya se sabe la razón de ello.

¿Por qué Jennifer Lopez sigue viviendo en la mansión que compro con Ben Affleck?

No se trataría de un simple capricho por parte de Jennifer Lopez. Según una persona muy cercana a ella, ha decidido que seguirá viviendo en dicho inmueble porque le pertenece y quiere seguir disfrutándolo hasta que se ejecute la venta.

“Jennifer se queda ahí porque sigue siendo su suya. Así que, ¿por qué no?“, fue la respuesta directa de esta fuente que no se reveló su identidad.

Además, existe otra razón: el nuevo hogar de JLo que está situada en Hiden Hills, California, se encuentra en construcción. Por lo tanto, aún no hay una fecha exacta de cuándo podrá mudarse en su totalidad.

Jennifer Lopez está a la espera de que se termine de construir su nueva propiedad en California para mudarse. (Crédito: Omar Vega/Invision/AP)

Aún no han podido vender la mansión

Esta lujosa propiedad ha sido un dolor de cabeza para Jennifer Lopez y Ben Affleck , ya que aún no existen compradores interesados en adquirirla. Se estima que ambos están solicitando un precio de US$68 millones, pero el actor pretende bajar el monto solicitado.