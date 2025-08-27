Durante las grabaciones de distintas películas, es una alta probabilidad que se formen grandes amistades entre los actores y actrices, ya que la rutina de trabajo lo permite. No obstante, existen excepciones, tal como la sorpresiva declaración de Luis Guzmán, uno de los protagonistas de la exitosa serie ‘Wednesday’ , sobre cómo es trabajar junto a Jennifer Lopez .

Este polémico momento surgió en uno de los episodios de ‘First We Feast’, donde reunió a Jenna Ortega y parte del elenco de esta producción cinematográfica de Netflix.

Luis Guzmán interpreta a 'Gomez Addams' en la serie 'Wednesday'. (Crédito: First We Feast / YouTube)

En un momento del conversatorio, el actor que interpreta a ‘Gomez Addams’ debía responder con una sola palabra sobre la relación laboral que mantuvo con antiguos colegas. Fue así que Emma Myers comenzó a nombrar a reconocidos actores, tales como Adam Sandler , Catherine Zeta-Jones y Jenna, su compañera de reparto.

Si bien para las celebridades anteriormente mencionadas manifestó palabras de gratitud y cariño, su actitud cambió al escuchar el nombre de la Diva de Bronx. El actor de 69 años solo respondió “Ok” y una expresión de pocos amigos.

Ante la respuesta, Jenna y Emma se limitaron a sonreír, mientras que Joy Sunday quedó sorprendida. Por unos segundos, la incomodidad se apoderó del ambiente antes de que se iniciara otra secuencia.

Luis Guzmán y Jennifer Lopez no establecieron una confianza más allá de lo laboral. (Crédito: @jlo / @loueyfromthehood / Instagram)

Ambos trabajaron en “Out of Sight”

El notorio disgusto de Luis Guzmán con Jennifer Lopez posiblemente parte de la película ‘Out of Sight’, estrenada en 1998. En dicha cinta, el actor puertorriqueño interpretaba a ‘Chino’, mientras que JLo asumió el papel de ‘Karen Cisco’.

Parece que ambos actores solo cumplieron en realizar sus escenas, ya que Luis puso en evidencia que no existe ningún tipo de amistad con la popular cantante.