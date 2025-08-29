Viajar durante un fin de semana festivo en Estados Unidos suele ser un reto, y este Labor Day no será la excepción. Con miles de ciudadanos listos para aprovechar los últimos días de verano, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lanzó una advertencia importante para todos los pasajeros: revisar con detenimiento lo que se empaca antes de dirigirse al aeropuerto.

El descuido de llevar un artículo restringido o prohibido por la agencia encargada de la seguridad en los aeropuertos, Metros y ferrocarriles americanos podría traducirse en retrasos, problemas legales y, lo más preocupante, en sanciones económicas que alcanzan hasta los 2,500 dólares.

Las sanciones por incumplir las normas de equipaje pueden superar los 2,500 dólares. | Crédito: AFP

TSA recordó que existen objetos que, aunque puedan parecer inofensivos, están estrictamente prohibidos en los equipajes de mano y en los facturados. Entre ellos se encuentran:

Líquidos inflamables

Combustibles de cocina

Disolventes de pintura

Fuegos artificiales

Armas de fuego cargadas no declaradas

Dispositivos electrónicos de belleza inalámbricos (planchas, rizadores y secadores de cabello)

Para conocer en detalle qué puedes empacar en tu equipaje, visita el sitio web oficial de la TSA y consulta la lista actualizada de artículos restringidos o prohibidos.

En caso de que un viajero sea sorprendido con estos artículos, la multa mínima es de 450 dólares, y puede subir hasta los 2,570. Los controles son aún más estrictos cuando se trata de armas no declaradas, ya que pueden derivar en denuncias penales.

Las medidas buscan evitar retrasos, riesgos de seguridad y problemas legales durante el fin de semana festivo en Estados Unidos. | Crédito: AFP

El recordatorio no se limita únicamente a lo que se lleva en la maleta. Las autoridades también aplican sanciones a los viajeros que se niegan a adoptar la postura correcta en los escáneres corporales, que tomen fotos en las áreas de revisión de documentos, o que rechacen la inspección de dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas o teléfonos celulares.

“Sepa qué puede empacar antes de llegar al aeropuerto consultando la lista de artículos prohibidos”, enfatizó la TSA en su portal oficial, recordando que cada año publica una lista con lo que ha sido retenido en los controles. Con ello busca que los pasajeros eviten inconvenientes y disfruten de un viaje sin contratiempos durante este fin de semana festivo.

