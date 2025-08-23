Si alguna vez has pasado por un aeropuerto en Estados Unidos, seguro sabes lo que significa enfrentar filas largas, mostrar tu identificación y tu tarjeta de embarque una y otra vez. Entre esperas y revisiones, comenzar un viaje puede ser más estresante que emocionante. Pero ahora existe una alternativa que promete transformar esta experiencia: el TSA PreCheck Touchless ID, un sistema que permite pasar los controles de seguridad sin necesidad de mostrar documentos físicos.

¿Qué es TSA PreCheck Touchless ID?

El TSA PreCheck Touchless ID es un sistema que optimiza el proceso de revisión de seguridad mediante tecnología de comparación facial. Los viajeros registrados con aerolíneas participantes pueden moverse fácilmente por las filas exclusivas de TSA PreCheck, disfrutando de un proceso más rápido, cómodo y fluido. Es una forma sencilla de comenzar tu viaje sin el estrés de mostrar constantemente tu identificación y tarjeta de embarque.

Con TSA PreCheck Touchless ID, los viajeros registrados disfrutan de filas más rápidas y una experiencia más cómoda en aeropuertos. | Crédito: YouTube / The Ritz Herald

¿Dónde está disponible el TSA PreCheck Touchless ID?

Según la web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la identificación sin contacto está disponible para viajeros actuales de TSA PreCheck con un pasaporte válido, en determinados puntos de control de seguridad y aeropuertos de Estados Unidos.

American Airlines:

Atlanta (ATL)

Washington D.C. (DCA)

Denver (DEN)

Dallas-Fort Worth (DFW)

Newark (EWR)

Las Vegas (LAS)

Nueva York-LaGuardia (LGA)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)

Salt Lake City (SLC)

Delta Air Lines:

Atlanta (ATL)

Washington D.C. (DCA)

Denver (DEN)

Detroit (DTW)

Newark (EWR)

Nueva York-JFK (JFK)

Las Vegas (LAS)

Los Ángeles (LAX)

Nueva York-LaGuardia (LGA)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)

Salt Lake City (SLC)

United Airlines:

Atlanta (ATL)

Washington D.C. (DCA)

Denver (DEN)

Newark (EWR)

Las Vegas (LAS)

Los Ángeles (LAX)

Nueva York-LaGuardia (LGA)

Chicago-O’Hare (ORD)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)

San Francisco (SFO)

Salt Lake City (SLC)

Alaska Airlines:

Atlanta (ATL)

Washington D.C. (DCA)

Denver (DEN)

Los Ángeles (LAX)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)

Los pasajeros interesados deben inscribirse a través de las aerolíneas participantes para acceder a este servicio.

Requisitos para participar en TSA PreCheck Touchless ID

Para utilizar TSA PreCheck Touchless ID necesitas:

Tener un perfil activo con una aerolínea participante.

con una aerolínea participante. Ser un viajero actual de TSA PreCheck .

. Tener información de pasaporte válida cargada en tu perfil de aerolínea.

¿Cómo participo?

Para activar la identificación sin contacto, sigue estos pasos:

Actualiza tu perfil de aerolínea para que se te solicite en tu próximo viaje. Agrega la siguiente información en tu perfil con una aerolínea participante: Selecciona “OPT IN” en tu perfil o al hacer el check-in en: American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines o United Airlines. Verifica que el indicador de identificación sin contacto TSA PreCheck aparezca en tu tarjeta de embarque móvil para ingresar al carril exclusivo.

Importante: aunque utilices el sistema, lleva una identificación física como respaldo, ya que un oficial de TSA puede solicitarla.

La tecnología de reconocimiento facial del TSA PreCheck Touchless ID hace que el proceso de verificación sea más seguro y eficiente. | Crédito: YouTube / The Ritz Herald

Beneficios del TSA PreCheck Touchless ID

Más conveniente: sigue las señales del aeropuerto hasta la fila exclusiva y verifica tu identidad solo con tu rostro, sin lidiar con documentos físicos.

sigue las señales del aeropuerto hasta la fila exclusiva y verifica tu identidad solo con tu rostro, sin lidiar con documentos físicos. Más eficiente: acelera aún más el proceso de TSA PreCheck, ahorrando tiempo valioso.

acelera aún más el proceso de TSA PreCheck, ahorrando tiempo valioso. Más seguro: utiliza tecnología avanzada para mejorar la verificación de identidad y la seguridad en el aeropuerto.

utiliza tecnología avanzada para mejorar la verificación de identidad y la seguridad en el aeropuerto. Mayor privacidad: las cámaras biométricas solo facilitan la verificación de identidad. Las imágenes no se usan con fines policiales ni se comparten con otras entidades. Tu foto y datos se eliminan 24 horas después de la salida de tu vuelo.

