Hablar del Seguro Social en Estados Unidos siempre despierta interés, y no es para menos. Para millones de hispanos que han trabajado duro durante años —ya sea en la construcción bajo el sol de Texas, limpiando oficinas en Nueva York o atendiendo restaurantes en Florida—, el cheque del Seguro Social representa más que un simple ingreso: es el fruto de su esfuerzo, el respaldo que da tranquilidad en una etapa donde cada dólar cuenta. En medio del aumento de rentas, el precio de los alimentos y los costos médicos que no dejan de subir, planificar la jubilación se ha vuelto una conversación cotidiana en muchos hogares. Y si algo está claro en 2026, es que el panorama del Seguro Social (Social Security) trae una noticia importante: el pago máximo nunca había sido tan alto. Por eso, entender cómo funciona el sistema y qué decisiones marcan la diferencia puede ayudarte a obtener el mayor beneficio posible cuando llegue tu momento de retirarte.

A continuación te explico, paso a paso, los tres requisitos clave que debes cumplir si tu objetivo es alcanzar los pagos más altos que ofrece la Administración del Seguro Social (SSA) este año.

Después de años de intensos trabajo, los ciudadanos en Estados Unidos reciben su pensión a través de la SSA (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

EL CHEQUE MÁXIMO DEL SEGURO SOCIAL EN 2026

Antes de entrar en los requisitos, vale la pena entender el contexto. En 2026, los beneficiarios con historiales laborales e ingresos más altos podrían recibir hasta:

Cheque máximo del Seguro Social en 2026

US$5,251 al mes

Más de US$63,000 al año

Ajustes automáticos por costo de vida (COLA) en los años siguientes

No se trata de una cifra común, y tampoco se alcanza por suerte. Llegar a ese monto requiere constancia, planificación y una comprensión clara de cómo la SSA calcula los beneficios. Pero la buena noticia es que, con la información correcta, puedes mejorar notablemente tu cheque mensual de jubilación.

1. TRABAJAR AL MENOS 35 AÑOS ANTES DE JUBILARTE

Este punto es esencial y, sin embargo, muchos no lo saben. La SSA calcula tu beneficio con base en los 35 años con mayores ingresos, ajustados por inflación. Si trabajas menos tiempo y solicitas el Seguro Social, los años sin ingresos cuentan como cero dólares, reduciendo tu promedio y, por tanto, tu cheque mensual.

El consejo aquí es claro: mantente activo laboralmente. Si tus últimos años de trabajo son mejores en ingresos que los primeros (por ejemplo, si pasas de empleado a contratista o supervisor), esos nuevos montos reemplazarán los más bajos y elevarán tu beneficio. Muchos trabajadores inmigrantes hispanos logran este salto al abrir su propio negocio o especializarse en oficios con alta demanda.

2. PAGAR EL MÁXIMO EN IMPUESTOS DEL SEGURO SOCIAL

Este requisito es el más difícil, pero también el más determinante. Para aspirar al beneficio máximo, necesitas haber ganado lo suficiente cada año. En 2026, el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social es de:

Ingreso mínimo para el beneficio máximo en 2026

US$184,500 anuales

Ganar al menos esa cantidad durante tus 35 años mejor pagados significa haber contribuido siempre al máximo permitido por el sistema. Pocas personas alcanzan esa cifra, pero aun así existen formas de acercarte al objetivo:

Trabaja horas extra estratégicamente.

Negocia aumentos cada cierto tiempo.

Busca empleos mejor remunerados.

Considera cambiar de sector si hay oportunidades de crecimiento.

Cada dólar adicional que cotizas hoy puede convertirse en una diferencia significativa mañana. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo y cuándo aportas al sistema.

Aquí entra la parte más estratégica. La SSA permite solicitar el Seguro Social desde los 62 años, pero si lo haces temprano, el monto que recibes disminuye permanentemente. En cambio, esperar paga —literalmente—, porque cada mes que retrasas la solicitud tus beneficios aumentan gracias a los créditos por jubilación diferida.

Edades clave para solicitar el Seguro Social

62 años: beneficio reducido

Edad plena de jubilación (aprox. 66-67): beneficio estándar

70 años: beneficio máximo disponible

Retrasar la solicitud puede aumentar tu cheque mensual hasta un 32 % más, un dato que muchos desconocen. Eso sí, esta decisión depende de tus circunstancias: si cuentas con buena salud, otros ingresos o apoyo familiar, esperar puede ser la mejor jugada financiera. Pero si necesitas el dinero antes o tu expectativa de vida es más limitada, solicitarlo temprano puede ser lo correcto.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

UNA DECISIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DEL MONTO MÁXIMO

No todos alcanzarán el beneficio máximo del Seguro Social, pero sí hay algo que todos pueden hacer: planificar mejor su jubilación. Ajustar tu carrera, entender tu historial de ingresos y elegir el momento adecuado para retirar tus beneficios son decisiones que marcan la diferencia.

En comunidades hispanas de estados como California, Texas o Nueva York, donde el costo de vida ha subido más rápido que los salarios, cada decisión cuenta. Hablar sobre el Seguro Social ya no es un tema de adultos mayores, sino de cualquier persona que quiera asegurar un futuro digno en este país. En 2026, más que nunca, conocer las reglas del juego puede ayudarte a sacar el mayor provecho posible de tu esfuerzo y tus contribuciones.

