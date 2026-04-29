La Luna de las Flores está a punto de tomar el protagonismo del cielo nocturno en Estados Unidos este 1 de mayo de 2026. Esta será la primera Luna llena de mayo y uno de los eventos astronómicos más llamativos de la primavera, ideal para quienes disfrutan de observar el firmamento. En los siguientes párrafos te contamos a qué hora alcanzará su punto máximo en el país y qué debes tener en cuenta para disfrutarla mejor.

Vale precisar que se llama Luna de las Flores porque la Luna llena de mayo coincide con el momento en que la naturaleza explota de flores en el hemisferio norte y las tribus indígenas de Norteamérica la bautizaron así.

La Luna de las Flores 2026 promete una noche ideal para mirar al cielo en Estados Unidos, con una Luna llena casi perfecta que podrás observar sin necesidad de telescopio (Foto: Chayanan/iStock)

¿A QUÉ HORA VER LA LUNA DE LAS FLORES EL 1 DE MAYO EN EE.UU.?

La Luna de las Flores de 2026 alcanza su punto máximo el viernes 1 de mayo a las 1:23 p.m. ET (12:23 p.m. CT / 11:23 a.m. MT / 10:23 a.m. PT), pero lo mejor es observarla alrededor del atardecer y durante la noche de ese mismo día, precisa el sitio web Star Walk Space.

Aunque el máximo ocurre de día, la Luna se verá prácticamente igual de llena durante la noche del 1 de mayo (y también la noche anterior y la siguiente), según Lunaf.

¿CÓMO VER LA LUNA DE LAS FLORES EN ESTADOS UNIDOS?

Busca la Luna saliendo por el horizonte este alrededor de la hora del atardecer en tu ciudad y síguela mientras asciende en el cielo durante la noche. Será visible toda la noche y estará más alta cerca de medianoche.

Intenta observarla desde un lugar con buena vista al este y sur, lejos de edificios altos o luces intensas, para apreciar mejor el disco completo.

No necesitas telescopio, ya que a simple vista se disfruta muy bien. Ahora, si tienes binoculares, verás más contraste en cráteres y mares lunares.

Este 1 de mayo, el firmamento de Estados Unidos se llenará de luz con la llegada de la Luna de las Flores, un evento astronómico ideal para amantes del cielo nocturno (Foto: Sandi Smolker/iStock)

¿CUÁL ES EL MEJOR LUGAR PARA VER LA LUNA DE LAS FLORES 2026?

El mejor lugar para verla no es una ciudad concreta, sino cualquier sitio de Estados Unidos con horizonte despejado hacia el este y poca contaminación lumínica, idealmente en zonas rurales, playas abiertas o parques nacionales.

Por lo tanto, debes buscar sitios con cielos oscuros como parques nacionales y “Dark Sky Parks” como Big Bend (Texas), Canyonlands o Capitol Reef (Utah) que ofrecen vistas espectaculares del cielo nocturno.

OTROS EVENTOS ASTRONÓMICOS EN MAYO

En mayo de 2026, el cielo de Estados Unidos tendrá varios eventos interesantes además de la Luna de las Flores. Según Star Walk Space tenemos:

1 de mayo (Luna llena de Flores): mayo comienza con la Luna de Flores. También será una Microluna, por lo que podría verse apenas un poco más pequeña que una Luna llena típica.

mayo comienza con la Luna de Flores. También será una Microluna, por lo que podría verse apenas un poco más pequeña que una Luna llena típica. 6 de mayo (pico de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas): una de las mayores lluvias de meteoros del año en el hemisferio sur alcanza su máxima actividad, con hasta 50 meteoros por hora cruzando el cielo.

una de las mayores lluvias de meteoros del año en el hemisferio sur alcanza su máxima actividad, con hasta 50 meteoros por hora cruzando el cielo. 20 de mayo (Venus, Júpiter y la Luna en Géminis): la fina Luna creciente se une a los brillantes Venus y Júpiter en Géminis, creando una hermosa escena vespertina. Venus también estará cerca del cúmulo abierto M35, lo que hará que esta zona del cielo sea especialmente interesante de explorar.

la fina Luna creciente se une a los brillantes Venus y Júpiter en Géminis, creando una hermosa escena vespertina. Venus también estará cerca del cúmulo abierto M35, lo que hará que esta zona del cielo sea especialmente interesante de explorar. 31 de mayo (Luna llena Azul): mayo termina con una rara Luna Azul, la segunda Luna llena en un mismo mes calendario. Esta Luna llena también será la más pequeña de 2026.

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