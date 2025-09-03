California vuelve a destacar en el panorama educativo nacional con escuelas secundarias que marcan la diferencia y generan orgullo en sus comunidades. El nuevo ciclo escolar 2025-2026 comenzó con entusiasmo en escuelas como la Academia STEM Riverview de Rancho Cordova, que celebra su expansión para incorporar más grados y estudiantes, reflejando el dinamismo y compromiso por la mejora constante.

La prestigiosa publicación US News & World Report acaba de revelar su clasificación anual, basada en el análisis de más de 24,000 escuelas secundarias públicas en los 50 estados y Washington DC. Este exhaustivo estudio considera tanto el rendimiento en pruebas como la tasa de graduación y la preparación universitaria, brindando una guía indispensable para quienes están por elegir escuela este año escolar.

LAS MEJORES ESCUELAS SECUNDARIAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA

Según US News & World Report, las siguientes escuelas secundarias son las más destacadas para el año escolar 2025-26:

Whitney High School, Cerritos (#16 nacional): La mejor posicionada del estado, sobresale por su excelencia académica y ambiente inclusivo.

Whitney High School (Foto: Whitney High School )

Oxford Academy, Cypress (#19 nacional): Ubicada en el Condado de Orange, cautiva por su alto desempeño, proporción de alumnos por docente y diversidad de programas.

Science Academy STEM Magnet, North Hollywood (#20 nacional): Foco en ciencias y matemáticas, destaca por su selectividad y resultados en pruebas.

Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy, Wilmington (#29 nacional): Valorada por su programa de formación docente y su enfoque en la preparación universitaria.

California Academy of Mathematics and Science, Carson (#38 nacional): Referente en STEM, con sólidas tasas de graduación y acceso a universidades líderes.

Riverside STEM Academy, Riverside (#43 nacional): Destaca en innovación educativa y proyectos científicos.

University High School, Fresno (#63 nacional): De sobresaliente nivel académico y orientación al éxito universitario.

Dr. TJ Owens Gilroy Early College Academy, Gilroy (#64 nacional): Valorada por su modelo "college early" y la alta participación en programas AP.

Pacific Collegiate Charter, Santa Cruz (#70 nacional): Innovadora en artes y ciencias, tiene matrícula diversa y exigente.

Innovadora en artes y ciencias, tiene matrícula diversa y exigente. Lynbrook High School, San José (#86 nacional): Centro educativo sobresaliente en el área de la bahía, con excelente índice de graduación y preparación universitaria.

ESCUELAS MEJORES DEL ESTADOS UNIDOS, SEGÚN US NEWS

De acuerdo con el ranking 2025-26, las 10 mejores escuelas secundarias públicas en Estados Unidos son:

BASIS Tucson Norte (Arizona)

Escuela Signature (Indiana)

Escuela Magnet Central (Tennessee)

Academia Davidson (Nevada)

Escuela Secundaria Thomas Jefferson de Ciencia y Tecnología (Virginia)

Instituto de Matemáticas y Ciencias (Nuevo México)

Haas Hall Bentonville (Arkansas)

Escuela Julia R. Masterman (Pensilvania)

Escuela para Talentosos y Dotados (Texas)

Academia de Becarios Aiken (Carolina del Sur).

