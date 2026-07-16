La moneda dorada de 1 dólar con el rostro de Donald Trump será una realidad. Pese a la controversia legal que rodea esta pieza conmemorativa del 250 aniversario de Estados Unidos, la Casa de la Moneda ya comenzó a producirla en Filadelfia, según anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El anuncio ha reavivado el debate sobre quién puede aparecer en el dinero estadounidense y hasta qué punto se pueden modificar tradiciones históricas para marcar fechas patrias. En esta nota te contamos cómo es, cuándo saldrá y por qué ha generado tanta polémica.

¿CÓMO ES LA MONEDA DORADA DE $1 DÓLAR CON EL ROSTRO DE TRUMP?

La nueva moneda de 1 dólar con el rostro del presidente Donald Trump será una pieza conmemorativa de un tono dorado, pero no está hecha de oro macizo, sino de metales comunes con acabado brillante.

En el anverso

Se ve el rostro de Donald Trump en primer plano con traje y expresión seria.

Alrededor del retrato aparecen inscripciones como “LIBERTY” en la parte superior y las fechas “1776‑2026” en la parte inferior.

También aparece la frase “IN GOD WE TRUST”, que recuerdan el 250 aniversario de la independencia.

En el reverso

Se mantiene el diseño tradicional del águila calva estadounidense con el escudo en el pecho, una rama de olivo y flechas en las garras.

La imagen está rodeada por la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” y y la inscripción latina “E PLURIBUS UNUM” (“De muchos, uno”).

El anverso y reverso de la moneda de 1 dólar con el rostro del presidente Donald Trump (Foto: Treasury Secretary Scott Bessent / X)

¿CUÁNDO SERÁ LANZADA Y CÓMO CIRCULARÁ?

La Casa de la Moneda ya inició su producción en Filadelfia y el Departamento del Tesoro ha anunciado que la moneda empezará a circular en otoño de 2026, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el 15 de julio de 2026.

Su distribución forma parte del programa conmemorativo del 250 aniversario, precisó el Tesoro.

¿POR QUÉ ES TAN POLÉMICA ESTA MONEDA?

La polémica se centra en que la moneda rompe una regla histórica: en Estados Unidos, por ley y tradición, solo deben aparecer personas fallecidas en billetes y monedas. En este caso, el retrato es de Donald Trump estando vivo y en funciones, lo que ha llevado a juristas, legisladores y numismáticos a cuestionar si el Departamento del Tesoro está forzando una excepción y usando una pieza conmemorativa para sortear esa limitación.

Críticos señalan que la decisión rompe una tradición de más de un siglo y medio, y acusan al gobierno de usar una pieza conmemorativa para fines políticos y culto personal. Además, advierten que sienta un precedente peligroso: abre la puerta a que futuros presidentes se pongan en el dinero mientras están en el poder y confunde la línea entre homenaje histórico y culto político al líder.

Por su parte, el Tesoro se ampara en una excepción vinculada al programa especial del semiquincentenario (250 años), autorizado por el Congreso para acuñar diseños conmemorativos a partir de 2026, publicó The New York Times en octubre de 2025.

El debate jurídico y simbólico sigue abierto, con opiniones muy divididas entre seguidores y detractores de Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)

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